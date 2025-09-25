Diwali: దీపావళి తర్వాత ఈ మూడు రాశుల జీవితాల్లో దీపాల వెలుగులు, లక్ష్మీ కటాక్షం..!
Diwali: దీపావళి సందర్భంగా తుల రాశిలో చతుర్ర్దహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల మూడు రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో బాగా కలిసొస్తుంది.
Diwali
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల కదలికలు మాన జీవితాన్ని చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అంతేకాకుండా.. గ్రహాల మార్పుల సమయంలో ఏర్పడే యోగాలు మరింత ఎక్కువగా జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అదనంగా చతుర్ద్రహి యోగం, త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడతాయి. కాబట్టి... ఈ రెండు యోగాలు శుభ, అశుభ ప్రభావాలను కలిగిస్తాయి. అక్టోబర్ 22న సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు నాలుగు గ్రహాలు తుల రాశిలో కలిసి ప్రయాణిస్తాయి. దీని కారణంగా.. ఆ రాశిలో చతుర్ర్దహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక యోగం కారణంగా, కొన్ని రాశుల అదృష్టం సాధారణం కంటే ప్రశాంతంగా ప్రకాశిస్తుంది. చాలా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. మరి.. ఆ ప్రయోజనాలు పొందే రాశులేంటో ఓసారి చూద్దామా....
1.మేష రాశి.....
మేష రాశివారి 7వ ఇంట్లో చతుర్ద్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా... మీరు వ్యాపారంలో మంచి విజయాలను పొందుతారు. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం మధురంగా మారుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు అధిక లాభాలను చూస్తారు. అవివాహితులకు వారు కోరుకున్న భాగస్వామి లభించే అవకాశం ఉంటుంది. పనిలో ప్రశంసలు పొందుతారు. కెరీర్ లో అభివృద్ధి లభిస్తుంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో కొత్త వాహంనం లేదా.. ఆస్తిని కొనుగోలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఊహించని వైపు నుంచి చేతికి డబ్బు అందే అవకాశం ఉంది. ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కష్టాలన్నీ పరిష్కారమౌతాయి.
2.మకర రాశి...
మకర రాశి 10వ ఇంట్లో చతుర్ద్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, ఈ వ్యక్తులు వృత్తిపరంగా మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ముఖ్యంగా పనిచేసే వారికి ప్రమోషన్, జీతం పెరుగుదల వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, ఆఫీసులో మీ ప్రభావం పెరుగుతుంది. మీరు మీ ఉద్యోగంలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారుల ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. పనిలో మీ విశ్వాసం, ఆత్మగౌరవం పెరుగుతాయి. ఇది జీవితంలో వేగవంతమైన వృద్ధిని సూచిస్తుంది. ఈ యోగం ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా పనులను పూర్తి చేయడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అలాగే, మీరు శారీరక , మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
3.కుంభ రాశి...
కుంభ రాశి 9వ ఇంట్లో చతుర్గ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఈ రాశికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఈ సమయంలో, పనిలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. విజయం మీ సొంతమవుతుంది. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరిగే అవకాశం ఉంది. పని , వ్యాపారంలో పాల్గొన్న వారు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ప్రయాణించాల్సి రావచ్చు. కానీ ఈ ప్రయాణం నుండి మీరు ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కుంభ రాశి వారు ఈ సమయంలో సాధారణం కంటే సులభంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చు. దీని కారణంగా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి , పొదుపులు పెరుగుతాయి. దీనితో, సమాజంలో మీ ప్రభావం , ప్రతిష్ట రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. పెట్టుబడులకు ఇది మంచి సమయం, రుణంపై ఇచ్చిన డబ్బు సులభంగా లభిస్తుంది.