Ramzan Holidays : మారిన రంజాన్ సెలవులు.. ఒకటి కాదు రెండ్రోజులు హాలిడేసే
Ramzan Holidays : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రంజాన్ సెలవు మారింది. హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం కాకుండా ఓరోజు ఆలస్యంగా సెలవు వస్తోంది… దీంతో రెండ్రోజుల సెలవులు కలిసివస్తున్నాయి,
వరుసగా రెండ్రోజులు సెలవులే
Ramzan Holidays : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రంజాన్ సెలవు మారింది. 2026 హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం రంజాన్ హాలిడే మార్చి 20న శుక్రవారం అంటే ఇవాళ ఉంది... కానీ దీన్ని ప్రభుత్వం మార్చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా మార్చి 21 రంజాన్ వేడుకలు జరుపుకోనున్నారు... అందుకే ఇవాళ్టి సెలవును రేపేటికి మార్చారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు యధావిధిగా నడిచాయి.
వరుసగా రెండ్రోజులు సెలవే..
ముందుగా ప్రకటించినట్లు ఇవాళ (మార్చి 20న) రంజాన్ ఉంటే రేపు (మార్చి 21న) యధావిధిగా ఆఫీసులు, స్కూళ్ళు నడిచేవి. కానీ ఈ సెలవు మారడంవల్ల ఒక్కరోజు సెలవులు కాస్త రెండ్రోజులుగా మారాయి. శనివారం (మార్చి 21న) రంజాన్ సెలవు కాగా మార్చి 22న ఎలాగూ ఆదివారమే కాబట్టి మరో సెలవుల కలిసివస్తుంది. దీంతో పండగను జరుపుకున్నవారు తర్వాత రోజు విశ్రాంతి తీసుకోడానికి వీలుంటుంది.
తెలంగాణలో యధావిధిగా రంజాన్ సెలవులు..
తెలంగాణలో రంజాన్ సెలవులు యధావిధిగా కొనసాగనున్నాయి. ముందుగా ప్రకటించిన హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారమే మార్చి 21 (శనివారం) సెలవు ఉంది. తర్వాత రోజు అంటే మార్చి 22న కూడా ప్రభుత్వం అధికారిక సెలవు ప్రకటించింది. కానీ ఆ అవసరం లేకుండానే ఆదివారం సాధారణ సెలవు వస్తోంది. ఇలా తెలంగాణలో కూడా రాబోయే రెండ్రోజులు వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి.
మార్చి 27న మరో సెలవు...
ఈ వీకెండ్ ఉగాది, రంజాన్ సెలవులతో ముగుస్తుంది. ఇక తర్వాత వీకెండ్ కూడా లాంగ్ వీకెండ్ గా మారనుంది. మార్చి 27 (శుక్రవారం) శ్రీరామ నవమి పండగ ఉంది... కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారిక సెలవు ఉంటుంది. ఇక శని, ఆదివారం ఎలాగూ ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంటుంది... ఇలా మూడురోజులు సెలవులు వస్తాయి.