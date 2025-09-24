Keerthy Suresh: విజయ్ దేవరకొండ, కీర్తిసురేష్ మహానటి సినిమాలో నటించారు. కానీ అందులో రొమాన్స్ చేయలేదు. మొదటిసారి ఈ ఇద్దరు కలిసి రొమాన్స్ చేయబోతున్నారు. ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, మహానటి ఫేమ్ కీర్తిసురేష్ తొలిసారి రొమాన్స్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ ఇద్దరు ఓ మూవీ చేయబోతున్నారు. వీరి కాంబినేషన్లో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ రాబోతుంది. `రాజా వారు రాణి గారు' లాంటి సినిమాలను తీసిన రవికిరణ్ కోలా ఈ కొత్త సినిమాకు దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఇంతకుముందు కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'మహానటి' సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ నటించినా, ఇద్దరూ కలిసి కనిపించే సీన్లు లేవు. అందుకే, ఈ కొత్త సినిమా అప్డేట్ ఇద్దరి అభిమానులకు ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
విజయ్ దేవరకొండకు జంటగా కీర్తి సురేష్
ఇది గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ డ్రామా సినిమా అని సమాచారం. అక్టోబర్లో షూటింగ్ మొదలుపెట్టాలని చిత్ర బృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. కానీ, అంతకంటే ముందు రాహుల్ సాంక్రిత్యాన్ దర్శకత్వంలో చేస్తున్న సినిమా షూటింగ్ను విజయ్ దేవరకొండ పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమాను థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ నటించిన 'కింగ్డమ్' సినిమానే చివరిగా థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది. స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జానర్లో వచ్చిన ఈ సినిమాను గౌతమ్ తిన్ననూరి రాసి, దర్శకత్వం వహించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ కలిసి ఈ సినిమాను నిర్మించాయి. కానీ, ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయి మంచి ఆదరణ పొందుతోంది.
అదే సమయంలో, ఈ ఏడాది కీర్తి సురేష్ నటించిన సినిమా కూడా తెలుగు నుంచే వచ్చింది. 'ఉప్పు కప్పురంబు' పేరుతో వచ్చిన ఆ సినిమా, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీలో నేరుగా రిలీజ్ అయింది. కామెడీ డ్రామా జానర్కు చెందిన ఈ సినిమాను ఐ.వి. శశి కొడుకు శశి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాకు పెద్దగా ఆదరణ రాలేదు.