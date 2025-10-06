విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదానికి గురయ్యింది. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారు యాక్సిడెంట్కి గురయ్యింది. విజయ్కి ఎలా ఉందంటే?
విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం
రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆయన కారు యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఉండవల్లి సమీపంలో విజయ్ దేవరకొండ కారుకి ముందుగా వెళ్తోన్న బొలెరో వాహనం ఒక్కసారిగా కుడివైపు టర్న్ తీసుకోవడంతో వెనకాలే వస్తున్న విజయ్ లెక్సస్ కారు దాన్ని ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో విజయ్ దేవరకొండకి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని తెలుస్తోంది. అయితే విజయ్ ప్రయాణిస్తున్న కారు స్వల్పంగా డ్యామేజ్ అయ్యిందని, దీంతో మరో కారులో విజయ్తోపాటు, వారి ఫ్యామిలీ వెళ్లిపోయిందని సమాచారం.
సురక్షితంగానే విజయ్
విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ పుట్టపర్తి నుంచి హైదరాబాద్కి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అయితే విజయ్ దేవరకొండ కారుకి ప్రమాదం అనే వార్త తెలిసి అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆయనకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని, సురక్షితంగానే ఉన్నారని సమాచారం. దీంతో అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.