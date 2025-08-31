Ustaad Bhagat Singh: పవన్ కళ్యాణ్ &nbsp;‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్‌ వచ్చేంది. పవన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రత్యేక అప్డేట్‌తో ఫ్యాన్స్‌కి ప్రీ-లుక్ ఇచ్చేలా ప్లాన్ చేశారు.&nbsp;

Ustaad Bhagat Singh:  పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో రూపొందుతున్న పాన్ ఇండియా మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ (Ustaad Bhagat Singh). ఈ మూవీ షూటింగ్ దాదాపు పూర్తి అయ్యింది.  ఈ సినిమాలో శ్రీలీల కథానాయికగా, రాశీ ఖన్నా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు  దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తుండగా, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పై మూవీ మేకర్స్ భారీ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ మాస్ ఎంటర్టైనర్ కోసం మెగా ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో నిరీక్షిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.  తాజాగా పవన్ కల్యాణ్ పుట్టిన రోజు  (సెప్టెంబర్ 2) సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల అభిమానులకు ఫుల్ మీల్స్ అనగా ప్రత్యేక అప్‌డేట్స్ ప్రకటించారు. 

 

Related Articles

Pawan Kalyan: జగన్ కి పవన్ మాస్ వార్నింగ్..నీ రప్పా..రప్పా డైలాగులు సినిమాల వరకే..!
Pawan Kalyan: జగన్ కి పవన్ మాస్ వార్నింగ్..నీ రప్పా..రప్పా డైలాగులు సినిమాల వరకే..!
`ఓజీ`కి లైన్‌ క్లీయర్‌.. `అఖండ 2`, `ది రాజా సాబ్‌` రిలీజ్‌ వాయిదా.. కొత్త తేదీలు ఇవే
`ఓజీ`కి లైన్‌ క్లీయర్‌.. `అఖండ 2`, `ది రాజా సాబ్‌` రిలీజ్‌ వాయిదా.. కొత్త తేదీలు ఇవే
View post on Instagram
 

 

పవర్ స్టార్ బర్త్ డే ట్రీట్ గా  మేకర్స్ ప్రత్యేక ప్రీ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ లో వింటేజ్ పవన్ లుక్ స్పెషల్ గా కనిపిస్తోంది. ఇటీవల పవన్ ఒక సాంగ్ పూర్తి చేసిన కాస్ట్యూమ్‌లో ఆయన ఫోటోలను మేకర్స్ ప్రదర్శించారు. అదే సమయంలో రేపు సాయంత్రం 4:45 నిమిషాలకు అసలు ఫుల్ మీల్స్ రిలీజ్ కానున్నదంటూ మేకర్స్ తెలిపారు. ఇప్పుడీ ప్ర‌క‌ట‌న సోష‌ల్ మీడియాలో బాగా వైర‌ల్ అవుతోంది.  ప్రీ-లుక్ ఇచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

 

 