బాలీవుడ్ స్టార్స్ సల్మాన్ ఖాన్, కరిష్మా కపూర్ రీసెంట్గా 'కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9'లో సందడి చేశారు. వీళ్ల ఆన్స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీకి అభిమానులు మళ్లీ ఫిదా అవుతున్నారు.
అక్టోబర్ 14, 2026.. బాలీవుడ్ స్టార్స్ సల్మాన్ ఖాన్, కరిష్మా కపూర్ 'కాఫీ విత్ కరణ్ సీజన్ 9' (KWK9) ప్రీమియర్ షోలో మెరిశారు. వీళ్లిద్దరినీ ఒకే ఫ్రేమ్లో చూసేసరికి అభిమానులకు పాత రోజులు గుర్తొచ్చాయి. వాళ్ల మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ చూసి, వాళ్లు కలిసి నటించిన పాత సూపర్ హిట్ సినిమాలను మళ్లీ చూడాలని అభిమానులు తెగ ఆరాటపడుతున్నారు.
90ల నాటి ఈ సూపర్ స్టార్స్ ఇద్దరూ ఈ టాక్ షోలో తమదైన స్టైల్లో అదరగొట్టారు. షోలో వాళ్లు సరదాగా చేసుకున్న అల్లరి, వాళ్ల మధ్య ఉన్న స్నేహం గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. స్క్రీన్ మీద వాళ్ల జోడీ ఎంత నాచురల్గా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు.
KWK9: పాత జ్ఞాపకాల్లోకి..
"మాది చాలా కాలంగా సాగుతున్న ఎఫైర్" అంటూ సల్మాన్ ఖాన్ కరిష్మాతో తనకున్న ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్షిప్ గురించి కాఫీ విత్ కరణ్ షోలో సరదాగా కామెంట్ చేశాడు. అయితే, లోలో అని ముద్దుగా పిలుచుకునే కరిష్మా మాత్రం.. తమది స్వచ్ఛమైన స్నేహం (ప్లాటోనిక్) అని చెప్పింది. షూటింగ్ సెట్స్లో జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను కూడా ఆమె పంచుకుంది. కరిష్మా వేసుకునే బట్టల విషయంలో సల్మాన్ చాలా కేర్ తీసుకునేవాడట.
ఈ షోలో వీళ్లిద్దరినీ చూసి అభిమానులు ఖుషీ అయ్యారా? అంటే.. అవుననే చెప్పాలి. ఈ ఇద్దరు స్టార్స్ కలిసి మళ్లీ ఓ సినిమా చేయాలని అభిమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టే వాళ్ల జోడీకి ఉన్న క్రేజ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాళ్ల మధ్య ఉన్న బాండింగ్ ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోంది.
మళ్లీ చూడాల్సిన 5 సూపర్ హిట్ సినిమాలు
సల్మాన్ ఖాన్, కరిష్మా కపూర్ ఆన్స్క్రీన్ జోడీకి మంచి క్రేజ్ తెచ్చిన 5 సినిమాలు ఉన్నాయి. వాళ్ల అద్భుతమైన కెమిస్ట్రీతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్స్, కల్ట్ క్లాసిక్స్ ఇచ్చారు.
బీవీ నెం. 1 (1999): డేవిడ్ ధావన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ కామెడీ సినిమా అప్పట్లో పెద్ద కమర్షియల్ హిట్. తన పెళ్లిని కాపాడుకునేందుకు పోరాడే భార్య పాత్రలో కరిష్మా కపూర్ నటించింది. సల్మాన్ ఖాన్ పక్కన ఆమె చేసిన ఈ డిఫరెంట్ రోల్కు ఆడియన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు.
జీత్ (1996): ఈ డ్రమాటిక్ సినిమాలో సల్మాన్, కరిష్మా కలిసి నటించారు. ప్రేమ, త్యాగం లాంటి ఎమోషన్స్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. వీళ్ల మధ్య ఉన్న "స్వీట్-ఇన్నోసెంట్ రొమాన్స్"కు విమర్శకుల నుంచి, ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.
జుడ్వా (1997): ఫుల్ ఎనర్జిటిక్ కామెడీతో వచ్చిన ఈ సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్ డ్యూయల్ రోల్ చేశాడు. అందులో ఒక సల్మాన్కు జోడీగా కరిష్మా కపూర్ నటించింది. ఎంటర్టైనింగ్ స్టోరీ, సూపర్ హిట్ సాంగ్స్, సల్మాన్ కామెడీ టైమింగ్తో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను బాగా అలరించింది. వీళ్ల జోడీకి మరింత క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టింది.
దుల్హన్ హమ్ లే జాయేంగే (2000): ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా కూడా ఆడియన్స్ను బాగా ఆకట్టుకుంది. అందమైన లొకేషన్స్, కూల్ రొమాన్స్తో ఈ లీడ్ పెయిర్ కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ అయింది. వాళ్ల క్యూట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం జనాలు ఇప్పటికీ ఈ సినిమాను చూస్తుంటారు.
అందాజ్ అప్నా అప్నా (1994): రిలీజ్ అయిన కొత్తలో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా ఆడకపోయినా.. ఆ తర్వాత కల్ట్ స్టేటస్ తెచ్చుకుంది. అమీర్ ఖాన్, రవీనా టాండన్లతో పాటు సల్మాన్ ఖాన్, కరిష్మా కపూర్ చేసిన పాత్రలు, వాళ్ల డైలాగ్స్, కామెడీ టైమింగ్ ఈ సినిమాను ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా చేశాయి.
KWK9 షోలో వీళ్లిద్దరూ కనిపించడంతో అభిమానులలో ఫుల్ జోష్ వచ్చింది. సల్మాన్ ఖాన్, కరిష్మా కపూర్ ఆన్స్క్రీన్ మ్యాజిక్కు ఉన్న పవర్ ఏంటో ఇది నిరూపిస్తోంది. వాళ్లు కలిసి నటించిన సినిమాలను అభిమానులు ఇప్పటికీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వాళ్లు మళ్లీ కలిసి నటించాలని కోరుకుంటున్నారు.