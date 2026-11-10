రామాయణ సినిమాలో సీత పాత్రకు సాయి పల్లవి కంటే యామీ గౌతమ్ కరెక్ట్ అని ఉన్న పోస్ట్ను యామీ లైక్ చేశారనే స్క్రీన్ షాట్ వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై సాయి పల్లవి అభిమానులు మండిపడుతూ, ఇది పీఆర్ స్టంట్ అని విమర్శిస్తున్నారు.
బెంగళూరు: రాకింగ్ స్టార్ యశ్, సాయి పల్లవి, రణబీర్ కపూర్ నటిస్తున్న రామాయణ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ యామీ గౌతమ్ ఓ వివాదంలో చిక్కుకుంది.
అవును, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక చిన్న లైక్ బాలీవుడ్ సర్కిల్స్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'రామాయణ'లో సీతమ్మ పాత్రకు సాయి పల్లవి కంటే యామీ గౌతమ్ అయితే బాగుంటుందని అర్థం వచ్చేలా ఉన్న ఓ పోస్ట్ను ఆమె లైక్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఆ లైక్ చేసినట్లుగా ఉన్న స్క్రీన్ షాట్ నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతోంది.
అసలు వివాదం ఏంటి?
The Ultimate Trolls అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ రీసెంట్గా ఒక పోస్ట్ షేర్ చేసింది. అందులో రామాయణ సినిమాలో సీతమ్మ పాత్రను యామీ గౌతమ్ కంటే ఎవరూ బాగా చేయలేరు అని రాసుంది. ఈ పోస్ట్ను యామీ గౌతమ్ అఫీషియల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ నుంచి లైక్ చేసినట్లుగా ఉన్న స్క్రీన్ షాట్ వైరల్ అయింది. దీంతో నెటిజన్లు ఆమెపై ఫైర్ అవుతున్నారు. అయితే ఈ స్క్రీన్ షాట్ రియలా, ఫేకా అనేది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు.
సాయి పల్లవి అభిమానులు ఫైర్
నితేష్ తివారీ డైరెక్షన్లో భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ' సినిమాలో సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తోంది. ఆమె లుక్పై ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్స్ వచ్చాయి. ఈ టైమ్లో యామీ గౌతమ్ ఇలాంటి పోస్ట్ను లైక్ చేయడం సాయి పల్లవి అభిమానులకు కోపం తెప్పించింది. రెడిట్లో ఈ విషయంపై చర్చ జరగడంతో, ఇది పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తున్న చీప్ పీఆర్ (PR) స్టంట్ అని పలువురు విమర్శించారు.
యామీ గౌతమ్ ఇలా 'లైక్' వివాదంలో చిక్కుకోవడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ కాదు. గతంలో కృతి సనన్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అవార్డు గెలుచుకున్నప్పుడు, కృతిని ట్రోల్ చేసే వీడియోను లైక్ చేసింది. అప్పట్లో కూడా నెటిజన్ల కోపానికి గురైంది. ఆ తర్వాత దీనిపై ఎక్స్లో క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది.
సెలబ్రిటీలను రోజూ వందలాది పోస్ట్లలో ట్యాగ్ చేస్తారు. నేను కావాలని ఎవరినీ ట్రోల్ చేయడానికి లైక్ చేయలేదు, స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు పొరపాటున పడి ఉండొచ్చు. పబ్లిసిటీ కోసం నేను ఎప్పుడూ ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ చేయను అని యామీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్లీ సాయి పల్లవి, రామాయణ విషయంలోనూ అలాంటి ఆరోపణే వచ్చింది.