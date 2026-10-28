రాధికా ఆప్టే సౌత్ సినిమాలకు ఎందుకు దూరంగా ఉంటుందో బయటపెట్టింది. ఇక్కడి కాస్టింగ్ పద్ధతులు, భాషా సమస్యలు, స్థానిక నటీమణులకు అవకాశాలు ఇవ్వకపోవడం లాంటి విషయాలపై ఆమె ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
పలు భాషల్లో నటించిన రాధికా ఆప్టే.. సౌత్ సినిమాలకు ఎందుకు దూరమైందో తాజాగా వివరించింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది. ఇక్కడి కాస్టింగ్ పద్ధతులు, భాషా సమస్యలతో పాటు స్థానిక నటీమణులకు సరైన అవకాశాలు దక్కకపోవడంపై ఆమె తన అభిప్రాయాలను కుండబద్దలు కొట్టింది.
తెలుగు-హిందీ బైలింగ్వల్ మూవీ 'రక్త చరిత్ర'తో రాధిక సౌత్ ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత 'వెట్రి సెల్వన్', 'కబాలి', 'లయన్' లాంటి సినిమాల్లో నటించింది. ఆమె నటించిన చివరి సౌత్ సినిమా 'చిత్తిరమ్ పెసుతాడి 2'. షూటింగ్ పూర్తయిన ఆరేళ్ల తర్వాత 2019లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది.
సౌత్ సినిమాల కాస్టింగ్ పద్ధతులపై రాధికా ఆప్టే ప్రశ్నలు
ఇండియన్ సినిమాలో కాస్టింగ్ ఎంపికలు చాలాసార్లు స్థానికేతర నటీమణులకే అనుకూలంగా ఉంటున్నాయని రాధిక అభిప్రాయపడింది. దీనిపై లోతుగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందంది. తన సొంత అనుభవాలను గుర్తుచేసుకుంటూ.. సౌత్ సినిమాల్లో నార్త్ హీరోయిన్లకే ఎందుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని ఆమె ప్రశ్నించింది. తెల్లటి చర్మం ఉంటేనే అవకాశాలు ఇస్తారనే ఇండస్ట్రీ ధోరణిని ఆమె తప్పుబట్టింది.
స్థానిక నటీమణులకు టాలెంట్ ఉన్నా, భాషపై పట్టు ఉన్నా.. వారికి సరైన అవకాశాలు రాకపోవడంపై ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
ముంబై నుంచి వచ్చి ప్రాంతీయ సినిమాల్లో నటించే హీరోయిన్లకు భాష రాకపోయినా పర్వాలేదనే సిస్టమ్ తనకు నచ్చలేదని రాధిక చెప్పింది. వాళ్లకు భాష రాకపోయినా వేరే వాళ్లతో డబ్బింగ్ చెప్పిస్తారని, ఈ పద్ధతి తనకు ఇబ్బందిగా అనిపించిందని వివరించింది.
సౌత్ ఇండస్ట్రీలో స్థానిక నటీమణులకే ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వాలని ఆమె వాదించింది. వాళ్ల యాక్టింగ్ స్కిల్స్, భాష, సంస్కృతిపై ఉన్న అవగాహన తెరపై అద్భుతంగా కనిపిస్తుందని ఆమె గుర్తుచేసింది.
రాధిక ఈ విషయాలను కేవలం తన కెరీర్ కోణంలోనే చెప్పలేదు. ఇండస్ట్రీలో పాతుకుపోయిన కాస్టింగ్ పద్ధతులను ప్రశ్నించడంతో పాటు, స్థానిక టాలెంట్ను గుర్తించేలా మేకర్స్ను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆమె ఈ కామెంట్స్ చేసింది.
పాత్రలకు న్యాయం చేయకుండా అడ్డుకున్న భాషా సమస్యలు
సౌత్ సినిమాలకు దూరం కావడానికి కాస్టింగ్ పద్ధతులు ఒక కారణమైతే.. భాషా సమస్య మరో ప్రధాన కారణం. ఏడు భాషల్లో నటించిన రాధిక.. తనకు తెలియని భాషలో నటించడం ఎంత కష్టమో క్రమంగా అర్థం చేసుకున్నానని చెప్పింది. తాను ఊహించిన దానికంటే ఇది చాలా సవాలుతో కూడుకున్నదని ఆమె పేర్కొంది.
నటన అంటే కేవలం డైలాగులు బట్టీ పట్టడం కాదని ఆమె స్పష్టం చేసింది. ఒక నటిగా ఆ సన్నివేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, తోటి నటీనటులకు సహజంగా స్పందించాలి. కొన్నిసార్లు సీన్ డిమాండ్ చేస్తే అప్పటికప్పుడు మార్పులు కూడా చేయాల్సి ఉంటుందని వివరించింది.
భాషపై సరైన పట్టు లేకపోతే.. తాను అనుకున్న స్థాయిలో బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేనని రాధిక భావించింది.
ఏదైనా పాత్రకు కచ్చితంగా తానే కావాలని మేకర్స్ భావిస్తే.. సౌత్ సినిమాలు చేయడానికి తాను సిద్ధమేనని ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయితే, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఓకే చేసే ముందు భాషా సమస్యను కచ్చితంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటానని ఆమె తేల్చి చెప్పింది.
మల్టీలింగ్వల్ సినిమాల్లో నటీనటులు ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద సవాలును ఆమె మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. డైలాగ్స్ తెలుసుకోవడం నటనలో ఒక భాగం మాత్రమే. కానీ భాషను అర్థం చేసుకుంటేనే ఆ పాత్రకు, సన్నివేశానికి నటీనటులు సహజంగా కనెక్ట్ కాగలరు.
సౌత్ సెట్స్లో ఎదురైన అనుభవాలను గుర్తుచేసుకున్న రాధిక
గతంలో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీపై రాధికా ఆప్టే తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. ఇక్కడ పురుషాధిక్యత ఎక్కువని ఆమె ఆరోపించింది. మహిళా పాత్రలను చూపే విధానంపై ఆమె అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. సెట్స్లో అసభ్యకరమైన జోకులు వేయడం, తోటి మహిళా సిబ్బంది లేకపోవడం, ప్రొఫెషనల్ సపోర్ట్ కరువవడం లాంటి చేదు అనుభవాలను ఆమె అప్పట్లో పంచుకుంది.
అయితే, ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే.. సౌత్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసినప్పుడు తనకు ఎదురైన ఆప్యాయత, స్నేహపూర్వక వాతావరణం కూడా ఆమెకు గుర్తున్నాయి.
ఆ రోజులను గుర్తుచేసుకుంటూ.. సెట్స్లో అందరూ తనను సొంత మనిషిలా చూసుకున్నారని న్యూస్18తో రాధిక చెప్పింది. తోటి వారితో చాలా స్నేహపూర్వకంగా, ఆప్యాయంగా మెలిగేదాన్నని, ఆ చనువు వల్ల అందరితో కంఫర్ట్గా మాట్లాడేదాన్నని ఆమె వివరించింది.
అదే సమయంలో, ఇలాంటి క్యాజువల్ వాతావరణం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉంటాయని ఆమె అంగీకరించింది. ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్స్ కాస్తా ఫ్యామిలీ బంధాల్లా మారినప్పుడు.. ఫేవర్స్ ఆశించడం, వ్యక్తిగత బాధ్యతలు పెరగడం లాంటివి కొన్నిసార్లు హ్యాండిల్ చేయడం కష్టంగా మారుతుందని ఆమె అభిప్రాయపడింది.
ఆమె మాటలు ఇండస్ట్రీలో తన అనుభవాలను స్పష్టంగా కళ్లకు కడుతున్నాయి. కొన్ని ఇండస్ట్రీ పద్ధతులపై ఆమెకు అభ్యంతరాలు ఉన్నప్పటికీ.. అక్కడ ఏర్పడిన వ్యక్తిగత పరిచయాలను, బంధాలను ఆమె ఎంతో గౌరవిస్తోంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ 'అక్క' రిలీజ్ కోసం రాధికా ఆప్టే ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ఈ తరుణంలో ఆమె చేసిన తాజా కామెంట్స్.. సౌత్ సినిమాలకు ఆమె ఎందుకు దూరమైందనే దానిపై స్పష్టత ఇస్తున్నాయి.