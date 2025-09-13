Pawan Kalyan : సుజీత్ దర్శకత్వంలో పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఓజీ షూటింగ్ పూర్తయింది. పవన్ కళ్యాణ్ తో చిత్ర యూనిట్ మొత్తం తీసుకున్న ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ షూటింగ్ పూర్తి
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా They Call Him OG (ఓజీ) షూటింగ్ పూర్తయింది. సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమా, 2025లో అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్న తెలుగు చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
తాజాగా మూవీ యూనిట్ నుండి వచ్చిన ఒక ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. షూటింగ్ చివరి రోజు తీసిన ఈ ఫోటోలో పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు దర్శకుడు సుజీత్, నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య, సినిమాటోగ్రాఫర్ రవికే చంద్రన్, ఇతర సిబ్బంది ఉన్నారు. అభిమానులను ఉత్సాహపరిచిన ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను సెప్టెంబర్ 18న విడుదల చేయనున్నట్లు యూనిట్ ప్రకటించింది.
ఓజీ ప్రీమియర్ షోలకు ప్లాన్
ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ హైదరాబాద్లో తన పాత్రకు సంబంధించిన డబ్బింగ్ పనులు చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 24 రాత్రి ఈ సినిమాకు పైడ్ ప్రీమియర్స్ నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఈ చిత్రంలో ప్రియాంకా మోహన్ హీరోయిన్గా నటించగా, బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి టాలీవుడ్లో తొలి ప్రవేశం చేస్తున్నారు. అదనంగా శ్రీయా రెడ్డి, అర్జున్ దాస్, హరీష్ ఉత్తమన్, ప్రకాష్ రాజ్, అజయ్ ఘోష్ వంటి ప్రముఖులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సంగీతాన్ని థమన్ అందిస్తున్నారు.
ఓజీ విడుదలకు మిగిలిన రోజులు తగ్గుతున్న కొద్దీ, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్లో ఉత్సాహం పెరుగుతోంది. ఈ సినిమా పవర్ స్టార్ కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందా అన్న ఆసక్తి అన్ని వర్గాల్లో కనిపిస్తోంది.