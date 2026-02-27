రష్మిక మందన్న జ్యువెలరీలో అందరి దృష్టిని మొదట ఆకర్షించేది మల్టీ-లేయర్డ్ హెవీ గోల్డ్ నెక్లెస్. ఈ నెక్లెస్ తన బ్రైడల్ లుక్కు రాయల్, ట్రెడిషనల్ టచ్ ఇచ్చింది.
ఆమె మెడలోని గోల్డ్ చోకర్ నెక్లెస్ మొత్తం ఔట్ఫిట్ను బ్యాలెన్స్ చేసింది. ఈ డిజైన్ ముఖాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, చీర డీప్ నెక్ బ్లౌజ్తో పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది.
రష్మిక పెట్టుకున్న పెద్ద బంగారు జుంకాలు సంప్రదాయ సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ను ప్రతిబింబించాయి. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఆమె స్మైల్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ను మరింత పెంచాయి.
రష్మిక పెట్టుకున్న గోల్డ్ పాపిడి బిళ్ల చాలా సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా ఉంది. ఇది నుదుటి అందాన్ని పెంచుతూ, బ్రైడల్ లుక్కు క్లాసీ టచ్ ఇచ్చింది.
చేతులకు వేసుకున్న గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్, గాజులు ట్రెడిషనల్ బ్రైడల్ వైబ్ను మరింత పెంచాయి. రష్మిక ఓవరాల్ లుక్కు గ్రేస్ ని యాడ్ చేశాయి.
రష్మిక మందన్న జ్యువెలరీ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది. అవి హెవీ డిజైన్ అయినప్పటికీ, అందులో సింప్లిసిటీ కనిపిస్తోంది. ఈ బ్యాలెన్స్ ఆమె బ్రైడల్ లుక్ను మరింత అందంగా మార్చింది.
