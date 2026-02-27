Telugu

హెవీ జ్యువెలరీలో రాకుమారిలా రష్మిక.. చూపు తిప్పుకోవడం కష్టమే!

entertainment Feb 27 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram @thedeverakonda
హెవీ నెక్లెస్‌తో రాయల్ టచ్

రష్మిక మందన్న జ్యువెలరీలో అందరి దృష్టిని మొదట ఆకర్షించేది మల్టీ-లేయర్డ్ హెవీ గోల్డ్ నెక్లెస్. ఈ నెక్లెస్ తన బ్రైడల్ లుక్‌కు రాయల్, ట్రెడిషనల్ టచ్ ఇచ్చింది.

Image credits: instagram @thedeverakonda
చోకర్ నెక్లెస్‌తో పెరిగిన అందం

ఆమె మెడలోని గోల్డ్ చోకర్ నెక్లెస్ మొత్తం ఔట్‌ఫిట్‌ను బ్యాలెన్స్ చేసింది. ఈ డిజైన్ ముఖాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, చీర డీప్ నెక్ బ్లౌజ్‌తో పర్ఫెక్ట్‌గా మ్యాచ్ అయింది.

Image credits: instagram @thedeverakonda
అందాన్ని రెట్టింపు చేసే ఇయర్ రింగ్స్

రష్మిక పెట్టుకున్న పెద్ద బంగారు జుంకాలు సంప్రదాయ సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్‌ను ప్రతిబింబించాయి. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఆమె స్మైల్, ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌ను మరింత పెంచాయి.

Image credits: instagram @thedeverakonda
పాపిడి బిళ్ల

రష్మిక పెట్టుకున్న గోల్డ్ పాపిడి బిళ్ల చాలా సింపుల్‌గా, ఎలిగెంట్‌గా ఉంది. ఇది నుదుటి అందాన్ని పెంచుతూ, బ్రైడల్ లుక్‌కు క్లాసీ టచ్ ఇచ్చింది.

Image credits: instagram @thedeverakonda
గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్, గాజులు

చేతులకు వేసుకున్న గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్స్, గాజులు ట్రెడిషనల్ బ్రైడల్ వైబ్‌ను మరింత పెంచాయి. రష్మిక ఓవరాల్ లుక్‌కు గ్రేస్ ని యాడ్ చేశాయి.

Image credits: instagram @thedeverakonda
సింప్లిసిటీలో రాయల్ స్టైల్

రష్మిక మందన్న జ్యువెలరీ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది. అవి హెవీ డిజైన్ అయినప్పటికీ, అందులో సింప్లిసిటీ కనిపిస్తోంది. ఈ బ్యాలెన్స్ ఆమె బ్రైడల్ లుక్‌ను మరింత అందంగా మార్చింది. 

Image credits: instagram @thedeverakonda

