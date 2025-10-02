Mahatma Gandhi : మహాత్మా గాంధీ పై ఇప్పటి వరకూ ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి. అందులో కొన్ని సినిమాలు ఓటీటీలో చూడవచ్చు. ఆయన సిద్ధాంతాలను దగ్గరగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
అక్టోబర్ 2న దేశవ్యాప్తంగా గాంధీ జయంతి జరుపుకుంటారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో, మీరు గాంధీజీపై తీసిన కొన్ని ప్రత్యేక సినిమాలను తప్పకుండా చూడాలి. నెట్ఫ్లిక్స్ నుండి ప్రైమ్ వీడియో, యూట్యూబ్ వరకు ఈ సినిమాల ప్రత్యేక జాబితా అందుబాటులో ఉంది. మరి ఆ సినిమాల గురించి వాటిని ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడవచ్చో తెలుసుకుందాం.
ఓటీటీలో గాంధీజీపై తీసిన సినిమాలు?
గాంధీ
1982లో విడుదలైన 'గాంధీ' సినిమాను ప్రజలు బాగా ఇష్టపడ్డారు. ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ నటులు ఇద్దరూ నటించారు. దీన్ని మీరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడవచ్చు. సినిమ అంతా మనసుకు ప్రశాంతంగా, గాంధీపై గౌరవం పెంచేదిగా ఉంటుంది.
ది మేకింగ్ ఆఫ్ ది మహాత్మా
1996లో విడుదలైన 'ది మేకింగ్ ఆఫ్ ది మహాత్మా' ఒక బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా. దీనికి శ్యామ్ బెనెగల్ దర్శకత్వం వహించారు. దీన్ని మీరు ప్రైమ్ వీడియోలో చూడవచ్చు.
హే రామ్
2000లో విడుదలైన 'హే రామ్' ఒక చారిత్రక, రాజకీయ డ్రామా సినిమా. దీన్ని కమల్ హాసన్ స్వయంగా దర్శకత్వం వహించి, నిర్మించారు. ఇందులో షారుఖ్ ఖాన్, రాణి ముఖర్జీ, హేమ మాలిని, నసీరుద్దీన్ షా లాంటి నటులు ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించారు. దీన్ని మీరు యూట్యూబ్లో చూడవచ్చు.
లగే రహో మున్నాభాయ్
2006లో విడుదలైన 'లగే రహో మున్నాభాయ్' సినిమాకు రాజ్కుమార్ హిరానీ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో సంజయ్ దత్, విద్యా బాలన్, అర్షద్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. గాంధీ సిద్దాంతాల గురించి వివరించిన ఈసినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యింది. మీరు ఈ సినిమాను ప్రైమ్ వీడియోలో చూడవచ్చు.
గాంధీ మై ఫాదర్
గాంధీ జయంతి ప్రత్యేక సందర్భంలో చూడటానికి 'గాంధీ మై ఫాదర్' ఉత్తమ సినిమా. ఇది 2007లో విడుదలైంది. దీన్ని మీరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5లో చూడవచ్చు.
మైనే గాంధీ కో నహీ మారా
2005లో విడుదలైన 'మైనే గాంధీ కో నహీ మారా' సినిమాను అనుపమ్ ఖేర్ నిర్మించారు. ఇందులో అనుపమ్ ఖేర్, ఊర్మిళ మటోండ్కర్ ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించారు. ఈ సినిమాను మీరు యూట్యూబ్లో ఆస్వాదించవచ్చు.
గాంధీ టు హిట్లర్
2011లో విడుదలైన 'గాంధీ టు హిట్లర్' సినిమాలో నలిన్ సింగ్, నస్సార్ అబ్దుల్లా, రఘుబీర్ యాదవ్, నేహా ధూపియా ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు. మీరు ఈ సినిమాను కూడా యూట్యూబ్లో ఉచితంగా చూడవచ్చు.