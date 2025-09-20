కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారనే ఊహాగానాలు పెరిగాయి. కత్రినా బేబీ బంప్ ఫోటోలు వైరల్ అవుతుండగా ఈ విషయంపై ఆ జంట ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
బాలీవుడ్ పాపులర్ జంట కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ గత కొంతకాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. నిజానికి కత్రినా గర్భవతి అని అంటున్నారు. అయితే, ఈ జంట తమ ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలను ధృవీకరించలేదు, ఖండించలేదు. కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫోటో బయటకు వచ్చింది, అందులో కత్రినా బేబీ బంప్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
కత్రినా కైఫ్ ఫోటో వైరల్
సోషల్ మీడియాలో కత్రినా కైఫ్ ఫోటో ఒకటి బయటకు వచ్చింది. అందులో ఆమె మెరూన్ గౌనులో పోజు ఇస్తూ, తన బేబీ బంప్ను కూడా చూపిస్తోంది. కత్రినా తన మెటర్నిటీ ఫోటోషూట్ కోసం షూటింగ్ చేస్తుందా లేక వైరల్ అవుతున్న ఫోటో ఏదైనా యాడ్ షూట్ దా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. సోషల్ మీడియా యూజర్లు, ఆమె అభిమానులు మాత్రం తెగ సంతోషపడుతున్నారు. ఈ జంటకు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.
కత్రినా-విక్కీ మొదటి బిడ్డ ఎప్పుడు పుడుతుంది
కత్రినా కైఫ్ ప్రెగ్నెన్సీపై ఊహాగానాలు జూలై 30న మొదలయ్యాయి. ముంబైలోని ఒక ఫెర్రీ పోర్ట్ నుండి ఆమె, విక్కీ కౌశల్ వీడియో ఒకటి వైరల్ అవ్వడంతో ఈ వార్తలు మొదలయ్యాయి. అందులో ఆమె ఓవర్సైజ్డ్ వైట్ షర్ట్, బ్యాగీ ప్యాంట్తో కనిపించింది. దీంతో ఆమె గర్భవతి అని అభిమానులు భావించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని నివేదికలలో కత్రినా అక్టోబర్ లేదా నవంబర్లో తన మొదటి బిడ్డకు జన్మనిస్తుందని చెప్పడం మొదలుపెట్టారు.
కత్రినా, విక్కీ పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది
కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ మొదటిసారి 2019లో కలుసుకున్నారు. నెమ్మదిగా వారి స్నేహం బలపడి, కాలక్రమేణా ఇద్దరూ ఒకరికొకరు దగ్గరయ్యారు. ఆ తర్వాత, వారు డిసెంబర్ 9, 2021న రాజస్థాన్లోని సిక్స్ సెన్సెస్ ఫోర్ట్లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక విక్కీ, కత్రినా వర్క్ ఫ్రంట్ విషయానికొస్తే, విక్కీకి 2025 సంవత్సరం అద్భుతంగా ఉంది, ఎందుకంటే అతని సినిమా 'ఛావా' బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించింది. ఇప్పుడు అతను త్వరలో రణబీర్ కపూర్, అలియా భట్లతో కలిసి 'లవ్ అండ్ వార్' సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొనబోతున్నాడు. మరోవైపు, కత్రినా కైఫ్ చివరిసారిగా 'మేరీ క్రిస్మస్' సినిమాలో కనిపించింది.