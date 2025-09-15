కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ మొదటి వారం బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 హౌజ్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె భరణి, రీతూ చౌదరీ, తనూజల బండారం బయటపెట్టింది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లో తొలి వారం ఆసక్తికరంగా ముగిసింది. ఎవరూ ఊహించని విధంగా శ్రష్టి వర్మ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఎలిమినేట్ అయ్యాక ఆమె కొందరు కంటెస్టెంట్స్ పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాంటి వివరాలు బిగ్ బాస్ లైవ్ అప్డేట్స్ లో తెలుసుకుందాం.
