Bigg Boss Telugu 9 Live: బిగ్ బాస్ 9 ఓటింగ్ షాక్! టాప్లో సుమన్ శెట్టి, డేంజర్ జోన్లో ఎవరున్నారంటే?
Bigg Boss Telugu 9 Voting Update : రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 రెండో వారం ఎలిమినేషన్ రేస్ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ వారం మొత్తం ఏడుగురు కంటెస్టెంట్లు నామినేట్ అయ్యారు. ఆన్లైన్ ఓటింగ్లో ఇప్పటికే హాట్ ట్రెండ్ మొదలైంది. సుమన్ శెట్టి మరోసారి దూసుకెళ్లి 41% ఓట్లతో టాప్లో ఉన్నాడు. భరణి శంకర్ 26% ఓట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు.
మాస్క్ మ్యాన్ హరిత్ హరీష్ (8%), డీమాన్ పవన్ (7.5%) సేఫ్ జోన్లో ఉన్నప్పటికీ మధ్యస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఫ్లోరా సైనీ (6%) కూడా తక్కువ ఓట్లు తెచ్చుకుంది. ప్రియా శెట్టి (5%), మనీశ్ మర్యాద (3%) ఓట్లతో ప్రస్తుతం డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారు. గత వారం ఎలిమినేషన్ నుండి కాస్త గట్టెక్కిన ఫ్లోరా సైనీకి కూడా ఈ వారం పరిస్థితి అంత బలంగా లేదు. అదే ఓటింగ్ ట్రెండ్ కొనసాగితే మనీశ్ మర్యాద ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.