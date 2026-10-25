అంబానీ ఫ్యామిలీ వేసుకునే బట్టలు, వాచీలు, నగలు ఎంత కాస్ట్లీగా ఉంటాయో మనకు తెలిసిందే. కానీ ఇప్పుడు బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్యా పాండే ఏకంగా రూ.1.32 కోట్ల విలువైన డైమండ్ వాచ్ పెట్టుకుని అంబానీలకే గట్టి పోటీ ఇస్తోంది.
ముకేశ్ అంబానీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కుబేరుల్లో ఒకరు. అంబానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాడే డ్రెస్సులు, కార్లు, వాచీలు అన్నీ చాలా లగ్జరీగా ఉంటాయి. వాటి రేట్లు కూడా ఆకాశాన్ని అంటుతాయి. అనంత్ అంబానీ పెట్టుకునే వాచీల విలువే కోట్లలో ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు బాలీవుడ్ నటి అనన్యా పాండే పెట్టుకున్న ఓ వాచ్ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఆమె ఏకంగా రూ.1.32 కోట్ల విలువైన డైమండ్ వాచ్తో తళుక్కుమంది.
పియాజెట్ లైమ్లైట్ గాలా వాచ్
అనన్యా పాండే పెట్టుకున్న ఈ వాచ్ ధర మన ఇండియాలో అక్షరాలా రూ.1.32 కోట్లు. ఇది పియాజెట్ బ్రాండ్కు చెందిన లైమ్లైట్ గాలా ప్రీషియస్ ఎడిషన్ (Ref. G0A47183) వాచ్. ఈ వాచ్లో చాలా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీన్ని వజ్రాలతో అందంగా ముస్తాబు చేశారు. రత్నాలు, అద్భుతమైన హస్తకళా నైపుణ్యం ఈ వాచ్ సొంతం. ఇందులో 32mm కేస్తో పాటు 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని వాడారు.
ఈ వాచ్ తయారీలో 20 బ్రిలియంట్ కట్ డైమండ్స్ ఉపయోగించారు. వీటితో పాటు 4.01 క్యారెట్ల 22 కట్ జెమ్స్టోన్స్ కూడా వాడారు. బంగారం, వజ్రాలు పొదగడం వల్లే ఈ వాచ్ అంత కాస్ట్లీగా మారింది. అందుకే అనన్యా పాండే పెట్టుకున్న ఈ పియాజెట్ స్పెషల్ వాచ్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇది కస్టమైజ్డ్ వాచ్. అంటే కొనేవాళ్లు బుకింగ్ చేసుకునేటప్పుడే తమకు నచ్చినట్లుగా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. కొనుగోలు చేసే వ్యక్తి అభిరుచి, స్టైల్కు తగ్గట్లుగా దీన్ని తయారు చేస్తారు.
గౌరవ్ గుప్తా డిజైన్ చేసిన గౌనులో..
రీసెంట్గా జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో అనన్యా పాండే ఈ ఖరీదైన వాచ్ను పెట్టుకుంది. దీనికి తగ్గట్లుగానే ఫేమస్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గౌరవ్ గుప్తా డిజైన్ చేసిన స్పెషల్ గౌనులో మెరిసిపోయింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను ఆమె తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అనన్యా పాండే కొత్త స్టైలిష్ గౌను, ఆకర్షణీయమైన వాచ్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఇలా కోట్ల రూపాయల విలువైన వాచీలు పెట్టుకుని కనిపించడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. షారుఖ్ ఖాన్, రణ్వీర్ సింగ్ లాంటి చాలా మంది స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్లు ఖరీదైన వాచీలతో దర్శనమిచ్చారు. షారుఖ్ ఖాన్ దగ్గరైతే ఇలాంటి కాస్ట్లీ వాచీలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అనన్యా పాండే వాచ్ వంతు వచ్చింది.
2019లో బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అనన్యా పాండే.. బెస్ట్ ఫీమేల్ డెబ్యూ అవార్డును కూడా సొంతం చేసుకుంది. స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2, డ్రీమ్ గర్ల్ 2, కేసరి చాప్టర్ 2 లాంటి పలు క్రేజీ సినిమాల్లో ఆమె నటించింది.