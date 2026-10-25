Tollywood Heroines: శ్రీనిధి నుంచి ఆషిక వరకు.. టాలీవుడ్ లో కన్నడ బ్యూటీల హవా
రష్మిక మందన్న తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లో కన్నడ నటీమణుల సందడి పెరుగుతోంది. ఆషిక రంగనాథ్, శ్రీనిధి శెట్టి, రుక్మిణి వసంత్, నేహా శెట్టి, కృతి శెట్టి తమ సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు.
Srinidhi Shetty
తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఇతర భాషల నటీమణులకు ఎప్పుడూ మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వస్తున్న హీరోయిన్లు తమ అందం, నటనతో టాలీవుడ్లో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే రష్మిక మందన్న అగ్ర కథానాయికగా ఎదగగా, ఇప్పుడు ఆషిక రంగనాథ్, శ్రీనిధి శెట్టి, రుక్మిణి వసంత్ వంటి నటీమణులు తెలుగు సినిమాల్లో అవకాశాలు అందుకుంటున్నారు. మరోవైపు నేహా శెట్టి, కృతి శెట్టి కూడా తమ చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు. కన్నడ నేపథ్యం ఉన్న ఈ హీరోయిన్లు నటించిన సినిమాలు, టాలీవుడ్లో వారికి వచ్చిన గుర్తింపు గురించి తెలుసుకుందాం.
ఆషిక రంగనాథ్
కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆషిక రంగనాథ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు ‘అమిగోస్’, ‘నా సామిరంగ’ సినిమాలతో పరిచయమయ్యారు. నాగార్జునతో కలిసి నటించిన ‘నా సామిరంగ’లో తన పాత్రతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యారు. చిరంజీవి నటిస్తున్న ‘విశ్వంభర’తో పాటు మరికొన్ని తెలుగు ప్రాజెక్టులతోనూ ఆమె పేరు వినిపిస్తోంది.
శ్రీనిధి శెట్టి
‘కేజీఎఫ్’ సినిమాల్లో రీనా పాత్రతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీనిధి శెట్టి తెలుగు సినిమాల్లోనూ తన ప్రయాణాన్ని విస్తరిస్తున్నారు. ‘కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 1’, ‘కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2’ తర్వాత ‘కోబ్రా’, ‘హిట్: ది థర్డ్ కేస్’ వంటి చిత్రాల్లో కనిపించారు. ప్రస్తుతం వెంకటేష్ సరసన ఆదర్శ కుటుంబం చిత్రంలో నటించింది. ఈ మూవీ అక్టోబర్ 30న రిలీజ్ కి రెడీ అవుతోంది.
రుక్మిణి వసంత్
‘సప్త సాగరదాచే ఎల్లో’ సినిమాలతో ప్రశంసలు అందుకున్న రుక్మిణి వసంత్ కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. తెలుగులో ‘అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడో’ సినిమాతో కనిపించిన ఆమెకు, ఎన్టీఆర్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కిస్తున్న భారీ చిత్రంలో అవకాశం దక్కింది. ఈ ప్రాజెక్టుతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ఆమెపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
కృతి శెట్టి
‘ఉప్పెన’ సినిమాతో కథానాయికగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన కృతి శెట్టి తొలి చిత్రంతోనే మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఆ తర్వాత ‘శ్యామ్ సింగ రాయ్’, ‘బంగార్రాజు’, ‘ది వారియర్’, ‘మాచర్ల నియోజకవర్గం’, ‘కస్టడీ’, ‘మనమే’ వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. తెలుగు సినిమాలతో పాటు తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లోనూ అవకాశాలు అందుకుంటూ ఇతర భాషల ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
నేహా శెట్టి
‘డీజే టిల్లు’ సినిమాలో రాధిక పాత్రతో నేహా శెట్టి తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ పాత్రకు వచ్చిన ఆదరణతో ‘టిల్లు స్క్వేర్’లోనూ రాధికగా కనిపించారు. ‘మెహబూబా’, ‘గల్లీ రౌడీ’, ‘బెదురులంక 2012’, ‘రూల్స్ రంజన్’, ‘గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి’ వంటి సినిమాలు ఆమె తెలుగు కెరీర్లో భాగంగా నిలిచాయి.