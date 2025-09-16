Amitabh Bachchan : 30 కోట్ల బడ్జెట్ 157 కోట్ల వసూళ్లు , నేషనల్ అవార్డ్ కూడా గెలిచిన అమితాబచ్చన్ సినిమా, బ్లాక్ బస్టర్ గా నలిచిన ఆ మూవీ రిలీజ్ అయ్యి 9 ఏళ్లు అవుతోంది.
బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో యాక్షన్-కామెడీ, రొమాంటిక్ సినిమాలతో పాటు కొన్నిసార్లు సామాజిక సమస్యలను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించే సినిమాలు కూడా తీస్తుంటారు. ఇలాంటి సినిమాలు సైలెంట్గా థియేటర్లలోకి వచ్చి అద్భుతాలు చేస్తాయి. అలాంటి సినిమానే 'పింక్'. సెప్టెంబర్ 16, 2016న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా చాటింది. ఈ లీగల్-సోషల్ థ్రిల్లర్ సినిమాకు అనిరుద్ధ రాయ్ చౌదరి దర్శకుడు. దీనిని షూజిత్ సర్కార్, రితేష్ షా, అనిరుద్ధ రాయ్ చౌదరి కలిసి రాశారు. ఇందులో అమితాబ్ బచ్చన్తో పాటు తాప్సీ పన్నూ, కీర్తి కుల్హారీ, ఆండ్రియా తరియాంగ్, అంగద్ బేడీ, తుషార్ పాండే, పీయూష్ మిశ్రా, ధృతిమాన్ ఛటర్జీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
పింక్ కోసం అమితాబ్ బచ్చన్ ఓకే చెప్పగానే అందరూ డ్యాన్స్ చేశారు
ఈ సినిమాలో 'నో మీన్స్ నో' అనే ఒక డైలాగ్ ఉంది, దాన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారు. ఆ డైలాగ్ ఆయన గొంతులో అయితేనే బాగుంటుందని, లక్షలాది మందికి చేరుతుందని మేకర్స్ భావించారు. అందుకే ఈ సినిమాలో అమితాబ్ నటించాలని కోరుకున్నారు. సినిమా మేకర్స్ బిగ్ బిని కలవడానికి ఆయన ఆఫీస్కు వెళ్లారు. ఆయన కథ విని కేవలం 5 నిమిషాల్లోనే ఓకే చెప్పారు. ఆఫీస్ నుంచి బయటకు రాగానే అందరూ డ్యాన్స్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈ విషయాన్ని దర్శకుడు అనిరుద్ధ రాయ్ చౌదరి ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. ఈ సినిమా కథ ముగ్గురు అమ్మాయిలది, వాళ్లు కలిసి ఒక ఫ్లాట్లో ఉంటారు. ఒకసారి వాళ్లకు కొంతమంది అబ్బాయిలతో పరిచయం అవుతుంది. ఆ అబ్బాయిలు ఈ అమ్మాయిల ఫ్రాంక్నెస్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక ప్రమాదం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయిలు కోర్టులో తమను నిర్దోషులుగా నిరూపించుకోవడానికి లాయర్గా ఉన్న బిగ్ బి సహాయం తీసుకుంటారు. ఈ సినిమాలో అమ్మాయిల భద్రత, గౌరవం, హక్కులను చాలా సున్నితంగా చూపించారు.
'పింక్' సినిమాకు నేషనల్ అవార్డు
64వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో, 'పింక్' సినిమా సామాజిక సమస్యల ఉత్తమ చిత్రంగా అవార్డు గెలుచుకుంది. అలాగే, 62వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులలో 'పింక్' 5 నామినేషన్లు పొందింది. వాటిలో ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ సహాయ నటి ఉన్నాయి. ఉత్తమ సంభాషణలకు రితేష్ షా అవార్డు గెలుచుకున్నారు. ఇక ఈ సినిమాను 32 కోట్ల బడ్జెట్తో తీశారు, ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ వసూలు చేసి నిర్మాతలకు లాభం తెచ్చిపెట్టింది. పింక్ సినిమా 157.32 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది.
'పింక్' సినిమాకు సౌత్లో రీమేక్లు
'పింక్' సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత సౌత్లో దీనికి 2 రీమేక్లు వచ్చాయి. మొదటి రీమేక్ 2019లో తమిళంలో 'నెర్కొండ పార్వాయి' పేరుతో వచ్చింది. దీనికి హెచ్. వినోత్ దర్శకత్వం వహించగా, బోనీ కపూర్ నిర్మించారు. ఇందులో అజిత్ కుమార్, శ్రద్ధా శ్రీనాథ్, అభిరామి వెంకటాచలం, ఆండ్రియా తరియాంగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా 181.45 కోట్లు వసూలు చేసింది. రెండవ సినిమా 2021లో తెలుగులో 'వకీల్ సాబ్' పేరుతో వచ్చింది. వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమాను దిల్ రాజు, శిరీష్, బోనీ కపూర్ నిర్మించారు. ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్, నివేదా థామస్, అంజలి, అనన్య నాగళ్ల, ప్రకాష్ రాజ్, శృతి హాసన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా 150 కోట్లు సంపాదించింది.