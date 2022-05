Avatar The Way Of Water Teaser Trailer Released: హాలీవుడ్ చిత్ర దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరూన్ ఎంతో అద్భుతంగా సృష్టించిన గొప్ప విజువల్​ వండర్ అవ‌తార్. ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ గా తెర‌కెక్క‌నున్న‌ అవతార్ 2: ది వే ఆఫ్ వాటర్ టీజర్‌ను విడుద‌లైంది. విడుద‌లైన నిమిషాల్లోనే ఈ ట్రైలర్ నెట్టింట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది