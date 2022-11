Avatar2: 'అవతార్ 2' తెలుగు ట్రైలర్, అద్బుతం అనేది చిన్నమాట

2009లో వచ్చిన ఈ గొప్ప విజువల్​ వండర్​ 'అవతార్'‌కు సీక్వెల్​గా వస్తున్న మూవీకి 'అవతార్​: ది వే ఆఫ్​ వాటర్' (Avatar: The Way of Water ).​ఈ సినిమా క్రిస్మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది. దీంతో ప్రచారంలో భాగంగా టీమ్ తాజాగా ట్రైలర్‌ను (Avatar: The Way of Water Trailer) విడుదల చేసింది.