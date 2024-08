Test batsmen with the most runs : టెస్టు క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్రపంచ రికార్డు భారత దిగ్గజ బ్యాట్స్‌మెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉంది. స‌చిన్ తన అద్భుతమైన కెరీర్‌లో 15,921 పరుగులు చేశాడు.