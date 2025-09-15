Sri Lanka vs Hong Kong : ఆసియా కప్ 2025లో హాంకాంగ్ను 6 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి శ్రీలంక సూపర్-4 దిశగా బలమైన అడుగు వేసింది. నిసాంకా హాఫ్ సెంచరీ ఇన్నింగ్స్ తో ఈ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు.
Sri Lanka vs Hong Kong : హాంకాంగ్ పై శ్రీలంక విజయం సాధించింది. గ్రూప్ ఫోర్ దగ్గరగా చేరువైంది. ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్ బీ లో 8వ మ్యాచ్లో శ్రీలంక టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. హాంకాంగ్ ఓపెనర్లు జీషాన్ అలీ, అంజుమన్ రత్ జాగ్రత్తగా ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించారు. తొలి వికెట్ కోసం 41 పరుగులు జోడించారు. అయితే 10వ ఓవర్కు ముందే జీషాన్ అలీ, బాబర్ హయత్ ఔటవడంతో స్కోరు 57/2 వద్ద ఆగిపోయింది. వనిందు హసరంగ, దుష్మంత చమీరా బౌలింగ్తో హాంకాంగ్ పై ఒత్తిడి పెంచారు.
నిజాకత్ ఖాన్ హాఫ్ సెంచరీ నాక్
నిజాకత్ ఖాన్, అంజుమన్ రత్ కీలక భాగస్వామ్యంతో జట్టు స్కోర్ బోర్డును ముందుకు తీసుకెళ్లారు. రత్ 48 పరుగులు చేసి చమీరాకు వికెట్ దొరికిపోయాడు. నిజాకత్ తన ఇన్నింగ్స్ కొనసాగిస్తూ హాఫ్ సెంచరీ బాదాడు. కెప్టెన్ యాసిమ్ ముర్తజా ఔటైన తర్వాత కూడా అతను నిలకడగా ఆడాడు. 38 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి జట్టును 149/7 వరకు తీసుకెళ్లాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
శ్రీలంక బౌలర్ల ఆధిపత్యం
శ్రీలంక బౌలర్లలో చమీరా 4 ఓవర్లలో 29 పరుగులకు 2 వికెట్లు తీశాడు. వనిందు హసరంగ మిడిల్ ఓవర్లలో పరుగులు కట్టడి చేశాడు. దసున్ షానకా కెప్టెన్ ముర్తజాను ఔట్ చేశాడు. నువాన్ తుషార సహకారంతో శ్రీలంక బౌలింగ్ బలంగా నిలిచింది.
150 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేధించడానికి శ్రీలంక బ్యాటర్లు ఆత్మవిశ్వాసంగా బరిలోకి దిగారు. పాథుమ్ నిసాంకా (31 బంతుల్లో 31) అద్భుతంగా ఆరంభం ఇచ్చాడు. కుసల్ మెండిస్ తొందరగా ఔటైనా, కమిల్ మిశారా పవర్ప్లేలో సిక్స్ కొట్టి ఒత్తిడి తగ్గించాడు. తొమ్మిదో ఓవర్ ముగిసేసరికి శ్రీలంక 61/1 చేసింది. తర్వాత చరిత్ అసలంక, కమిందు మెండిస్ మధ్య ఆర్డర్లో వేగంగా పరుగులు సాధించారు.
నిసాంకా అజేయ ఇన్నింగ్స్
శ్రీలంక విజయంలో పాథుమ్ నిసాంకా అజేయ ఇన్నింగ్స్ కీలకంగా నిలిచింది. అతను 44 బంతుల్లో 68 పరుగులు చేశాడు. 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు బాదాడు. 14.2 ఓవర్లలోనే శ్రీలంక 150 పరుగులు పూర్తి చేసి 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
ఈ విజయంతో శ్రీలంక ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్ బీలో తమ స్థానం బలపరుచుకుంది. ఇంతకుముందు బంగ్లాదేశ్పై గెలిచిన శ్రీలంక, ఇప్పుడు సూపర్-4 దశలోకి మరింత దగ్గరైంది. హాంకాంగ్ తరఫున నిజాకత్ ఖాన్ హాఫ్ సెంచరీ చేసినప్పటికీ జట్టుకు విజయం దక్కలేదు.