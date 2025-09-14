Sri Lanka vs Bangladesh : అబూధాబిలో ఆసియా కప్ 2025లో 5వ మ్యాచ్ లో బంగ్లాదేశ్‌ను శ్రీలంక 6 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. టోర్నమెంట్ ను విజయంతో ప్రారంభించింది. నిసంకా, మిషారా అద్భుతంగా రాణించారు.

Sri Lanka beat Bangladesh: ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్‌ Bలో బంగ్లాదేశ్ – శ్రీలంక జట్ల మధ్య పోరు శనివారం జరిగింది. అబూధాబిలోని షేక్‌ జాయెద్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్ లో శ్రీలంక అద్భుత విజయం సాధించింది.

ఇది శ్రీలంకకు తొలి మ్యాచ్ కాగా, బంగ్లాదేశ్ హాంగ్‌కాంగ్‌పై విజయంతో ఉత్సాహంగా మ్యాచ్ ను ప్రారంభించింది. 2022లో టీ20 ఆసియా కప్ విజేతగా నిలిచిన శ్రీలంక, ఈసారి కూడా ఫేవరేట్‌గా బరిలోకి దిగింది. “నాగిన్‌ రైవల్రీ”గా పేరుగాంచిన ఈ జట్ల పోరు గ్రూప్‌ Bలో సూపర్‌ ఫోర్ అవకాశాలపై కీలకమైంది.

టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న శ్రీలంక

ఈ మ్యాచ్ లో శ్రీలంక కెప్టెన్ చరిత్ అసలంకా టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు. జట్టులో వానిందు హసరంగా తిరిగి చేరడం వారికి బలం ఇచ్చింది. బంగ్లాదేశ్ జట్టులో ఒక మార్పు చేసి టాస్కిన్ అహ్మద్ స్థానంలో షోరీఫుల్ ఇస్లాం చోటు దక్కించుకున్నాడు.

బంగ్లాదేశ్ బ్యాటింగ్ విఫలమైంది. శ్రీలంక పేసర్లు వరుసగా రెండు మెయిడెన్ వికెట్ ఓవర్లు వేశారు. టీ20 చరిత్రలో ఇది రెండోసారి. నువాన్ తుషారా మొదటి ఓవర్‌లో టాన్సిడ్ హసన్‌ను డక్‌కు ఔట్ చేశాడు. రెండో ఓవర్‌లో చమీరా, ఎమ్మాన్‌ను అవుట్ చేశాడు. ఐదో ఓవర్‌లో హ్రిదోయ్ రన్ అవుట్ కాగా, ఎనిమిదో ఓవర్‌లో మాహేది హసన్ హసరంగా బౌలింగ్‌లో LBW అయ్యాడు. కెప్టెన్ లిట్టన్ దాస్ 26 పరుగులు చేసి 10వ ఓవర్‌లో ఔటయ్యాడు.

అయితే 53/5 వద్ద జాకర్ అలీ (32*), షమీం హసైన్ (46*)ల పోరాటంతో జట్టు నిలదొక్కుకుంది. ఇద్దరి మధ్య 86 పరుగుల అజేయ భాగస్వామ్యం నమోదైంది. బంగ్లాదేశ్ 20 ఓవర్లలో 139/5 పరుగులు చేసింది. శ్రీలంక తరఫున హసరంగా 2/25, తుషారా 1/17, చమీరా 1/27 వికెట్లు తీశారు. పథిరానా 42 పరుగులు ఇచ్చి ఒక్క వికెట్ తీయలేదు.

ఛేజ్ లో నిసంకా రికార్డు.. మిషారా మెరుపులు

140 పరుగుల లక్ష్యాన్ని శ్రీలంక ధనాధన్ ఆటతో ఆందుకుంది. రెండో ఓవర్‌లో కుసల్ మెండిస్ (2) త్వరగా ఔటవడంతో కొంత ఒత్తిడి పెరిగింది. కానీ పాతమ్ నిసంకా అద్భుతంగా ఆడాడు. 34 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేసి అతి వేగంగా 2000 టీ20 పరుగులు పూర్తి చేసిన శ్రీలంక బ్యాట్స్‌మన్‌గా నిలిచాడు. కుసల్ పెరెరా రికార్డు (76 ఇన్నింగ్స్)ను అధిగమిస్తూ, నిసంకా కేవలం 68 ఇన్నింగ్స్‌లో ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు.

మరో వైపు కమిల్ మిషారా అద్భుత ఆటతీరు చూపించాడు. అతడిని ఒక రన్ వద్ద డ్రాప్ చేయగా, దాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకుని 32 బంతుల్లో 46* పరుగులు చేశాడు. అతడి షాట్లు జట్టుకు ఊపిరి ఇచ్చాయి. నిసంకా – మిషారా జోడీ 50 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని కేవలం 7 ఓవర్లలోనే నమోదు చేసింది.

బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక: మ్యాచ్ హైలెట్స్

  • ప్రారంభంలో శ్రీలంక పేసర్లు వరుస వికెట్ మెయిడెన్స్ వేసి బంగ్లాదేశ్‌ను షాక్‌కు గురిచేశారు.
  • షమీం – జాకర్ భాగస్వామ్యం లేకపోతే బంగ్లాదేశ్ 100కంటే తక్కువ స్కోరు వద్దే ఆగిపోయేది.
  • నిసంకా రికార్డు ఫిఫ్టీ, మిషారా మద్దతుతో శ్రీలంక ఈజీగానే విజయాన్ని అందుకుంది.
  • బంగ్లాదేశ్ 139/5 (20) పరుగులు చేయగా, శ్రీలంక 140/4 (14.4) పరుగులు చేసింది.
  • ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ కమిల్ మిషారా

ఈ మ్యాచ్ తర్వాత గ్రూప్ B పాయింట్లు

శ్రీలంక 14.4 ఓవర్లలో 140/4 చేసి 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఇంకా 32 బంతులు మిగిలి ఉండగా గెలవడంతో వారి నెట్ రన్ రేట్ పెరిగింది. గ్రూప్ Bలో అఫ్గానిస్తాన్‌తో పాటు పోటీ ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. మరోవైపు, హాంగ్‌కాంగ్‌పై విజయం సాధించిన బంగ్లాదేశ్ ఈ ఓటమితో ఒత్తిడిలో పడింది. సూపర్ ఫోర్ చేరాలంటే అఫ్గానిస్తాన్‌పై పెద్ద విజయం సాధించాల్సిందే.

ఈ మ్యాచ్ లో ఇరు జట్ల ప్లేయర్లు

బంగ్లాదేశ్ XI: పార్వేజ్ హొసైన్ ఎమ్మాన్, టాన్సిడ్ హసన్, లిట్టన్ దాస్ (కెప్టెన్/వికెట్), తౌహీద్ హ్రిదోయ్, జాకర్ అలీ, షమీం హసైన్, మాహేది హసన్, రిషాద్ హసన్, టాన్సిమ్ హసన్ సాకిబ్, షోరీఫుల్ ఇస్లాం, ముస్తఫిజూర్ రహ్మాన్.

శ్రీలంక XI: పాతమ్ నిసంకా, కుశాల్ మెండిస్ (వికెట్), కమిల్ మిషారా, కుశాల్ పెరెరా, చరిత్ అసలంకా (కెప్టెన్), దసున్ షనకా, కమిందు మెండిస్, వానిందు హసరంగా, దుష్మంత చమీరా, మతీషా పథిరానా, నువాన్ తుషారా.