• మ్యాచ్: భారత్ vs పాకిస్తాన్, 6వ మ్యాచ్, గ్రూప్ A, ఆసియా కప్ 2025
• తేదీ: ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 14, 2025
• సమయం: రాత్రి 8:00 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం)
• వేదిక: దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, దుబాయ్
• అంపైర్లు: మసూదర్ రెహ్మాన్, రుచిరా పల్లియగురుగే
• థర్డ్ అంపైర్: అహ్మద్ షా
• మ్యాచ్ రిఫరీ: ఆండీ పైక్రాఫ్ట్
భారత జట్టు (India Squad)
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, జితేష్ శర్మ, రింకూ సింగ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా.
పాకిస్తాన్ జట్టు (Pakistan Squad)
మొహమ్మద్ హరీస్ (వికెట్ కీపర్), సల్మాన్ ఆఘా (కెప్టెన్), సైమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ఫఖర్ జమాన్, హసన్ నవాజ్, మొహమ్మద్ నవాజ్, ఫాహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, సుఫియాన్ ముకీమ్, అబ్రార్ అహ్మద్, హుస్సేన్ తలత్, హసన్ అలీ, ఖుష్దిల్ షా, హారిస్ రవూఫ్, మొహమ్మద్ వసీం జూనియర్, సల్మాన్ మీర్జా.