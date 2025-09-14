06:54 PM (IST) Sep 14

India vs Pakistan Live Score, Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025 6వ మ్యాచ్ పూర్తి వివరాలు ఇవే

• మ్యాచ్: భారత్ vs పాకిస్తాన్, 6వ మ్యాచ్, గ్రూప్ A, ఆసియా కప్ 2025

• తేదీ: ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 14, 2025

• సమయం: రాత్రి 8:00 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం)

• వేదిక: దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, దుబాయ్

• అంపైర్లు: మసూదర్ రెహ్మాన్, రుచిరా పల్లియగురుగే

• థర్డ్ అంపైర్: అహ్మద్ షా

• మ్యాచ్ రిఫరీ: ఆండీ పైక్రాఫ్ట్

భారత జట్టు (India Squad)

సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, జితేష్ శర్మ, రింకూ సింగ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా.

పాకిస్తాన్ జట్టు (Pakistan Squad)

మొహమ్మద్ హరీస్ (వికెట్ కీపర్), సల్మాన్ ఆఘా (కెప్టెన్), సైమ్ అయూబ్, సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్, ఫఖర్ జమాన్, హసన్ నవాజ్, మొహమ్మద్ నవాజ్, ఫాహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, సుఫియాన్ ముకీమ్, అబ్రార్ అహ్మద్, హుస్సేన్ తలత్, హసన్ అలీ, ఖుష్దిల్ షా, హారిస్ రవూఫ్, మొహమ్మద్ వసీం జూనియర్, సల్మాన్ మీర్జా.

India vs Pakistan Live Score, Asia Cup 2025: బిగ్ ఫైట్ కు అంతా సిద్ధం

ఆసియా కప్ 2025లో భాగంగా భారత్‌–పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య జరిగే మహా పోరుకు అంతా సిద్దం అయింది.  ఈ రాత్రి 8 గంటలకు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత రెండు జట్లు తొలిసారి క్రికెట్ మైదానంలో ఎదురుపడటం ఉత్కంఠను రేపుతోంది.

ఈ పోరు కోసం ప్రపంచ క్రికెట్ అభిమానులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. శుభ్‌మన్ గిల్–షాహీన్ అఫ్రిదీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్–హారిస్ రౌఫ్ మధ్య ఉత్కంఠభరిత ఫైట్ జరిగే అవకాశం ఉంది. యంగ్ ప్లేయర్లతో నిండిన భారత జట్టు మళ్లీ పాకిస్తాన్‌పై ఆధిపత్యం చాటేందుకు సిద్ధమైంది.

భారత్-పాకిస్తాన్ లు ప్రస్తుతం ఐసీసీ టోర్నమెంట్లు, ఆసియా కప్ పోటీల్లో  మాత్రమే తలపడుతున్నాయి. ఆసియా కప్ హిస్టరీని గమనిస్తే.. భారత్ వన్డే, టీ20 ఫార్మాట్లలో పాకిస్తాన్‌పై ఆధిక్యం కొనసాగిస్తోంది.

 

