IPL2022 Auction: ధోనికి రూ. 6 కోట్లు.. మోరిస్ కు రూ. 16 కోట్లు.. మరి ఇప్పుడో..?

Most Expensive Players In Every IPL: ఐపీఎల్ ప్రారంభ సీజన్ (2008) నుంచి 2021 దాకా జరిగిన వేలం ప్రక్రియలలో పలు ఫ్రాంచైజీలు ప్రతి ఏటా అత్యధిక ధర వెచ్చించి ఆటగాళ్లను తీసుకున్నాయి..