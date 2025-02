AUS vs AFG: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య మ్యాచ్ వాన వల్ల ఆగిపోయింది. భారీ వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ ను రద్దు చేశారు. దీంతో రెండు జట్లు 1-1 పాయింట్లు పంచుకున్నాయి.

AUS vs AFG match abandoned due to rain in Lahore: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో శుక్రవారం జరగాల్సిన ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మ్యాచ్ వానపాలైంది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా సెమీఫైనల్‌లో ప్లేస్ కొట్టేసింది, కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆశలు ఇంకా ఉన్నాయి. రెండు టీమ్స్‌కు 1-1 పాయింట్లు ఇచ్చేశారు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బ్యాటర్లు 50 ఓవర్లలో 273 రన్స్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్లు ఫాస్ట్ స్టార్ట్ ఇచ్చారు. దీంతో కంగారు టీమ్ 12.5 ఓవర్లలో 1 వికెట్ కోల్పోయి 109 పరుగులు చేసింది. స్టీవ్ స్మిత్ 19 రన్స్‌తో, ట్రావిస్ హెడ్ 59 రన్స్‌తో క్రీజులో ఉన్నారు. అప్పుడే వాన రావడంతో మ్యాచ్ ఆపేశారు.

ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్‌లో ఏం జరిగింది?

లాహోర్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు చాలా కీలకం. కాబట్టి వాన రావొద్దని కోరుకున్నాయి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కెప్టెన్ టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేయాలని అనుకున్నాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బ్యాటర్లు 50 ఓవర్లలో 273 రన్స్ చేసి ఆల్ అవుట్ అయ్యారు. టీమ్ తరపున సెడికుల్లా అటల్ 85 రన్స్ చేసి టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. అతను 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సులు కొట్టాడు. అజ్మతుల్లా ఉమర్జాయ్ కూడా 67 రన్స్ చేశాడు. ఇబ్రహీం జద్రాన్ 22, హష్మతుల్లా షాహిది 20, రహమత్ షా 12 రన్స్ చేశారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలింగ్‌లో బెన్ డావర్షుయిష్ 3 వికెట్లు తీశాడు, స్పెన్సర్ జాన్సన్, ఆడమ్ జంపాలకు రెండేసి వికెట్లు దక్కాయి. నేథన్ ఎల్లిస్, గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ కూడా తలా ఒక వికెట్ తీసుకున్నారు.

ఇంకా సెమీఫైనల్ రేసులో ఆఫ్ఘనిస్తాన్

గ్రూప్ బీలో ఆస్ట్రేలియా పాయింట్స్ టేబుల్‌లో 4 పాయింట్లతో టాప్ లో ఉంది. టీమ్ సెమీఫైనల్‌కు క్వాలిఫై అయింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్ లో ఒక పాయింట్ రావడంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆశలు కూడా ఉన్నాయి. పాయింట్లు షేర్ కావడంతో టీమ్‌కు 3 పాయింట్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మొత్తం సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగే మ్యాచ్ మీద ఆధారపడి ఉంది. సౌత్ ఆఫ్రికాను ఇంగ్లాండ్ భారీ తేడాతో ఓడిస్తే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టీమ్‌కు ఛాన్స్ పెరుగుతుంది. ఆఫ్రికా ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే, వాళ్లు డైరెక్ట్‌గా సెమీఫైనల్‌కు వెళ్తారు, ఎందుకంటే వాళ్లకు 3 పాయింట్లు ఉన్నాయి, నెట్ రన్‌రేట్ కూడా బాగుంది.

ఇవి కూడా చదవండి:

స్మృతి మంధానకు ఇష్టమైన ఆహారం ఇదేనంటా !

వన్డే క్రికెట్‌లో డబుల్ సెంచరీ కొట్టిన ప్లేయర్స్ వీళ్లే!

Latest Videos