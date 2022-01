Go first republic Day offer: ప్రయాణికులకు బంపరాఫర్.. రూ.926కే విమాన టికెట్​..!

ప్రముఖ బడ్జెట్ విమానయాన సంస్థ గో ఫస్ట్​ సరికొత్త ఆఫర్​ ప్రకటించింది. రిపబ్లిక్​ డే సందర్భంగా వినియోగదరాలను ఆకర్షించేందుకు.. విమాన టికెట్ల ధరలపై భారీ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నట్లు (Go first new offer) తెలిపింది.

'రైట్​ టూ ఫ్లై' పేరుతో ఈ ఆఫర్​ను తీసుకొచ్చింది గో ఫస్ట్​. ఇందులో రూ.926కే దేశీయ విమాన ప్రయాణానికి టికెట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది లిమిటెడ్ ఆఫర్ అని స్పష్టం (Go first latest news) చేసింది.

ఈ అఫర్​ కింద టికెట్ సేల్స్​ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. జనవరి 26 వరకు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో (Go first republic offer last date) ఉండనుంది. ఈ సమయంలో టికెట్ బుక్​ చేసుకున్న ప్రయాణిమకులు.. తమ ప్రయాణ తేదీలను ఫిబ్రవరి 11 నుంచి మార్చి 31 లోపు అనువైన రోజును ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్ ఒకసారి ప్రయాణనికి (వన్​ వే) మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

కంపెనీ అధికారిక వెబ్​సైట్​తో పాటు.. ఇతర అన్ని ఛానెల్స్​ ద్వారా బుక్​ చేసుకున్నా ఈ ఆఫర్​ను పొందొచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఆఫర్ ద్వారా విమాన ప్రయాణం చేసే వారికి 15 కిలోల వరకు లగేజీ ఛార్జీలు ఉండవు. టికెట్ క్యాన్సిలెషన్​ సదుపాయం ఉంది. అయితే సాధారణ నిబంధనలు, ఛార్జీలకు లోబడే క్యాన్సిలేషన్​ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణ తేదీకి మూడు రోజుల ముదు వరకు.. పయాణ తేదీని ఉచితంగా (Go first republic offer Terms) మార్చుకోవచ్చు.