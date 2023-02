భారతదేశంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన పత్రాలలో పాన్ కార్డ్ ఒకటి. ఇటీవల కొన్ని డాక్యుమెంట్లతో పాన్ కార్డును లింక్ చేయడం తప్పని సరి అని కేంద్ర ప్రభుత్వంప్రకటించింది. అందులో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్‌ఐసి) సైతం తన పాలసీ హోల్డర్‌లను పాన్ కార్డుతో పాలసీలను లింక్ చేయాలని కోరింది. గతేడాది మేలో జరిగిన ఎల్‌ఐసీ ఐపీఓలో పాల్గొనేందుకు పాలసీదారులు ఎల్‌ఐసీ డాక్యుమెంట్లలో తమ పాన్ నంబర్‌ను అప్‌డేట్ చేయడం తప్పనిసరి అని తెలిపింది. అయితే, పాలసీల కోసం పాన్ అలైన్‌మెంట్ కోసం తుది గడువు ఇవ్వలేదు. అయితే, ఇటీవలి నోటిఫికేషన్‌లో, LIC తన వినియోగదారులకు మార్చి 31, 2023లోగా LIC పాలసీలకు PAN కార్డ్‌ని లింక్ చేయాలని సూచించింది. LIC గడువు పొడిగించబడుతున్నందున, మీరు ఇంకా LIC పాలసీలకు PAN కార్డ్‌ని లింక్ చేయకుంటే వీలైనంత త్వరగా దీన్ని చేయడం మంచిది.

LIC పాలసీకి పాన్ కార్డును ఎలా లింకు చేయాలి.

స్టెప్ 1: LIC వెబ్‌సైట్ డైరెక్ట్ లింక్ linkpan.licindia.in/UIDSedingWebApp/getPolicyPANStatusని విజిట్ చేయండి.

స్టెప్ 2: పాలసీ నంబర్‌ను నమోదు చేయండి.

స్టెప్ 3: మీ పాన్ వివరాలు , క్యాప్చా కోడ్‌తో పాటు మీ పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయండి.

స్టెప్ 4: 'Submit' బటన్‌ను ఎంచుకోండి.

ఇప్పుడు మీ LIC పాలసీ , PAN అమరిక సమాచారం మీ ఫోన్ స్క్రీన్ లేదా కంప్యూటర్ మానిటర్‌పై కనిపిస్తుంది. ఒకసారి మీ PANని మీ LIC పాలసీలకు లింక్ చేయకపోతే, “click here to register your PAN with us" కనిపిస్తుంది. మీరు అక్కడ క్లిక్ చేస్తే, కొత్త పేజీ తెరుచుకుంటుంది. మీరు అక్కడ అడిగిన సమాచారాన్ని పూరించాలి.

పాలసీకి పాన్‌ను ఎలా లింక్ చేయాలి?

LIC పాలసీలకు PAN లింక్ చేయడం కష్టమైన పని కాదు. దిగువ ఇచ్చిన స్టెప్ లను అనుసరించడం ద్వారా మీరు పాలసీలకు PANని లింక్ చేయవచ్చు.

స్టెప్ 1: PANని లింక్ చేయడానికి LIC , డైరెక్ట్ లింక్ linkpan.licindia.in/UIDSedingWebApp/homeని సందర్శించండి.

స్టెప్ 2: మీ పాన్ సమాచారాన్ని ఉపయోగించి మీ పుట్టిన తేదీ , లింగ సమాచారాన్ని నమోదు చేయండి.

స్టెప్ 3: మీ పాన్ కార్డ్ వివరాలతో పాటు ఇ-మెయిల్ చిరునామాను నమోదు చేయండి.

స్టెప్ 4: మీ పూర్తి పేరు, ఫోన్ నంబర్ , పాలసీ నంబర్‌ను పాన్ కార్డ్‌లో కనిపించే విధంగా నమోదు చేయండి.

స్టెప్ 5: క్యాప్చా కోడ్‌ను నమోదు చేసి, 'Get OTP' ఎంచుకోండి.

స్టెప్ 6: పేర్కొన్న స్థలంలో OTPని నమోదు చేయండి.

ఇప్పుడు మీ PAN , LIC పాలసీ లింక్ మీ కంప్యూటర్ లేదా మొబైల్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.