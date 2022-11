నవంబర్ 15 నుంచి SBI క్రెడిట్ కార్డు కస్టమర్లకు షాక్, కార్డుతో అద్దె చెల్లిస్తే జేబుకు సెగ తప్పదు...

ఈ మధ్యకాలంలో క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగించి ఇంటి అద్దె చెల్లించే వారి సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. అయితే మీరు కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి, ఇంటి అద్దె చెల్లిస్తున్నారా, అయితే ఇది మీకు బ్యాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు ఇకపై కార్డు ద్వారా ఇంటి అద్దె చెల్లిస్తే చార్జీ వసూలు చేసేందుకు సిద్ధం అయిపోయింది.

నిజానికి, క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి చేసే అద్దె చెల్లింపులపై కంపెనీ ప్రాసెసింగ్ రుసుమును వసూలు చేస్తోంది.. కస్టమర్లకు పంపిన SMS ప్రకారం, క్రెడిట్ కార్డ్ కంపెనీ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చేసే అద్దె చెల్లింపులపై రూ. 99 ఫీజు, జీఎస్టీని వసూలు చేస్తుంది. కొత్త మార్పులు నవంబర్ 15, 2022 నుండి అమలులోకి వస్తాయి.

ఇది కాకుండా, SBI కార్డ్ మర్చంట్ EMI లావాదేవీల ప్రాసెసింగ్ ఫీజులో కూడా మార్పులు చేయబోతోంది. గతంలో ఈ రుసుము రూ.99 ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.199కి పెంచింది. ఇందులో 18 శాతం జీఎస్టీ కూడా వర్తిస్తుంది.

ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు కూడా చార్జీలను పెంచింది

ఇంతకుముందు, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తన క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్ల నుండి అద్దెలో 1% ప్రాసెసింగ్ ఫీజును వసూలు చేయాలని ప్రకటించింది. ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అక్టోబర్ 20, 2022 నుండి అమలు చేయబడింది. ICICI బ్యాంక్ తన క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్‌లకు పంపిన SMSలో, “Dear customer, starting 20-10-2022, all transactions on your ICICI Bank credit card towards rent payment will be charged at 1% fee.” అని పేర్కొంది.

ఇతర బ్యాంకులు కూడా అద్దె చెల్లింపు విషయంలో ఆంక్షలు విధించాయి

మరోవైపు, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ వినియోగదారులు క్రెడిట్ కార్డ్‌ల ద్వారా అద్దె చెల్లింపులపై 500 పరిమిత రివార్డ్ పాయింట్‌లను మాత్రమే పొందుతారు, అయితే యెస్ బ్యాంక్ అలాంటి లావాదేవీలను నెలకు రెండుసార్లు పరిమితం చేసింది.

థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ద్వారా అద్దె చెల్లింపు

సాధారణంగా Paytm, Freecharge, Mobikwik, Cred, RedGiraffe, MyGet, Magicbricks వంటి థర్డ్ పార్టీ యాప్‌లు క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా అద్దె చెల్లింపులు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. ఈ థర్డ్-పార్టీ యాప్‌లు క్రెడిట్ కార్డ్‌ల ద్వారా అద్దె చెల్లింపులు చేయడానికి సౌలభ్యం రుసుమును కూడా వసూలు చేస్తాయి.