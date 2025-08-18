మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డికి ఊరట లభించింది. ఆయనకు తాజాగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

Kakani Govardhan Reddy : మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నేత కాకాని గోవర్థన్ రెడ్డికి బెయిల్ లభించింది. ఇప్పటికే పలు కేసుల్లో ఆయనకు బెయిల్ రాగా తాజాగా రుస్తుం మైనింగ్ కేసులో బెయిల్ లభించింది. పొదలకూరు మండలం తాటిపర్తి రుస్తుం మైన్స్ లో అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు మాజీ మంత్రిపై కేసు నమోదయ్యింది... ఇందులో ఆయన A4 గా ఉన్నారు. ఈ కేసును విచారించిన ఏపీ హైకోర్టు కాకానికి బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

అధికారంలో ఉండగా అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడినట్లుగా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఆయన అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు... కానీ పోలీసులు అతడికోపం తీవ్రంగా గాలించి కేరళలో అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో గత రెండుమూడు నెలలుగా కాకాని జైల్లోనే ఉన్నారు. మొత్తం ఎనిమిది కేసుల్లో బెయిల్ రావడంతో ఆయన మంగళవారం (ఆగస్ట్ 19న) జైలు నుండి విడుదలయ్యే అవకాశాలున్నాయి.

 

