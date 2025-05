కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి అరెస్ట్‌తో వైఎస్ఆర్‌సీపీలో కలకలం రేగింది. పార్టీ శ్రేణులు షాక్‌కు గురయ్యాయి. ఇదంతా రాజకీయ ప్రతీకారంతోనే జరుగుతోందని కూటమి సర్కారును టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పించింది.

YSRCP Legal Cell President Manohar Reddy condemns Kakani arrest

Tadepalli, May 25:

YSR Congress Party Legal Cell President M. Manohar Reddy has strongly condemned the arrest of former minister Kakani Govardhan Reddy, calling it a clear example of political vendetta by the…

