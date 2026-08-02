Andhra pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎఫ్సీవీ (FCV) పొగాకు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న మార్కెట్ సంక్షోభాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. రైతులకు ఆర్థికంగా అండగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతో పలు చర్యలను ప్రకటించారు.
అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి.. మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం
2025-26 సీజన్కు సంబంధించి దేశీయ అవసరాలు, ఎగుమతి అవకాశాలను పరిశీలించిన పొగాకు బోర్డు రాష్ట్రానికి 142 మిలియన్ కిలోల ఎఫ్సీవీ పొగాకు ఉత్పత్తికి మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే, గతంలో రైతులకు మంచి ధరలు రావడం, అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండటంతో సాగు విస్తీర్ణం పెరిగింది. దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం ఉత్పత్తి దాదాపు 236 మిలియన్ కిలోలకు చేరింది. అంటే అనుమతించిన పరిమాణం కంటే సుమారు 94 మిలియన్ కిలోలు అధికంగా పండాయి. అదే సమయంలో పంట కోత సమయంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో తక్కువ నాణ్యత కలిగిన ఆఫ్-స్టైల్ పొగాకు ఉత్పత్తి కూడా గణనీయంగా పెరిగింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కొనుగోళ్లు తగ్గిపోవడం, ఎగుమతి ఆర్డర్లు మందగించడం, దేశీయ డిమాండ్ ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడం వల్ల వేలం ప్రక్రియ కూడా నెమ్మదించింది. ఆగస్టు 1 నాటికి మొత్తం ఉత్పత్తిలో కేవలం 20 శాతం మాత్రమే విక్రయమవగా, 188 మిలియన్ కిలోలకు పైగా పొగాకు రైతుల వద్దే నిల్వ ఉండిపోయింది.
బార్న్కు రూ.50 వేల వడ్డీలేని రుణం.. 45 వేల మందికి లబ్ధి
రైతుల ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఎఫ్సీవీ పొగాకు రైతుకు ఒక్కో బార్న్కు రూ.50 వేల చొప్పున వడ్డీలేని నిర్వహణ మూలధన రుణాన్ని అందించనుంది. ఈ నిర్ణయంతో సుమారు 45 వేల మంది రైతులు ప్రయోజనం పొందనున్నట్లు అంచనా. ఈ రుణాన్ని వెంటనే తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. 2027-28, 2028-29 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో పంట విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో రెండు సమాన వాయిదాల్లో తిరిగి చెల్లించే అవకాశం కల్పించారు. దీంతో రైతులకు తక్షణ నగదు అవసరాలు తీర్చుకునే వీలు కలగనుంది.
తక్కువ గ్రేడ్ పొగాకుకు కిలోకు రూ.10 ప్రోత్సాహకం
కేంద్రం ప్రకటించిన సాయానికి తోడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా అదనపు ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది. మార్కెట్లో తక్కువ ధర పలుకుతున్న తక్కువ గ్రేడ్, ఆఫ్-స్టైల్ ఎఫ్సీవీ పొగాకుకు కిలోగ్రాముకు రూ.10 చొప్పున ప్రోత్సాహకాన్ని అందించనుంది. ఈ సాయం సుమారు 94 మిలియన్ కిలోల పొగాకుకు వర్తించనుంది. సంబంధిత మొత్తాన్ని నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. మార్కెట్లో ప్రస్తుతం లభిస్తున్న ధరలకు, రైతులు ఆశించిన ధరలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని కొంత మేర తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం ఉపయోగపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అలాగే పొగాకు గ్రేడింగ్ ప్రక్రియలో ఎలాంటి వివాదాలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు అధికారులు, రైతు ప్రతినిధులు, కొనుగోలు సంస్థల సభ్యులతో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
కొనుగోలు ధరలపై కంపెనీల సూచనలు.. వేగవంతమైన కొనుగోళ్లకు ఆదేశాలు
సదరన్ లైట్ సాయిల్ (SLS), సదరన్ బ్లాక్ సాయిల్ (SBS) ప్రాంతాల్లో కొనుగోలు చేపడుతున్న సంస్థలు పలు రకాల పొగాకుకు సూచనాత్మక ధరలను ప్రకటించాయి. బ్రైట్ టొబాకో – కిలోకు రూ.230, మధ్యస్థ నాణ్యత పొగాకు – కిలోకు రూ.190, ఆఫ్-స్టైల్ పొగాకు – కిలోకు రూ.130, తక్కువ గ్రేడ్ పొగాకు – కిలోకు రూ.110గా నిర్ణయించారు. అయితే ఇవి స్థిర ధరలు కావని, మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి మారే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఇక రైతుల వద్ద ఉన్న భారీ నిల్వలను త్వరగా కొనుగోలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సంస్థలకు సూచించింది. రాబోయే రెండు నెలల్లో మిగిలిన పంటను విక్రయించేలా రోజుకు కనీసం 20 లక్షల కిలోల పొగాకును కొనుగోలు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
వచ్చే ఏడాది ఉత్పత్తిపై భారీ కోత..
ప్రస్తుత పరిస్థితులు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. మార్కెట్లో డిమాండ్-సరఫరా సమతుల్యతను కాపాడే లక్ష్యంతో 2026-27 సీజన్కు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధీకృత ఎఫ్సీవీ పొగాకు ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని భారీగా తగ్గించింది. గత సీజన్లో 142 మిలియన్ కిలోలుగా ఉన్న అనుమతిని ఈసారి కేవలం 81 మిలియన్ కిలోలకు పరిమితం చేసింది. అధిక ఉత్పత్తి కారణంగా రైతులు నష్టపోకుండా, మార్కెట్లో ధరలు నిలకడగా ఉండేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ తాజా నిర్ణయాలతో తక్షణ ఆర్థిక ఉపశమనం కల్పించడంతో పాటు, భవిష్యత్తులో పొగాకు సాగును మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా నియంత్రించే దిశగా కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా చర్యలు చేపడుతున్నాయి. రైతులకు నగదు సాయం, వడ్డీలేని రుణం, వేగవంతమైన కొనుగోళ్లు, ఉత్పత్తి నియంత్రణ వంటి చర్యలు ప్రస్తుతం ఎదురవుతున్న సంక్షోభాన్ని కొంత మేర తగ్గించే అవకాశముంది.