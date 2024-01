Viral: ట్రైన్‌, రద్దీ వేరు చేయలేని పదాలుగా మారాయి. ఏ ఎక్స్‌ప్రెస్ చూసినా రద్దీ సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. ట్రైన్ వచ్చీరాగానే తోసుకుంటూ లోపలికి వెళ్లడమూ అంతే సాధారణం. అయితే.. మహిళలను సైతం ట్రైన్‌లోకి కిటికీ గుండా పంపించే రద్దీ కేవలం ఉజ్జయిన్ జంక్షన్‌ రైల్వే స్టేషన్‌కే సాధ్యమైంది. ఓ యువతి ట్రైన్‌లోకి కిటికీ గుండా ఎక్కింది. ఆ వెంటనే చీరకట్టిన ఓ మహిళ అదే కిటికీ గుండా లోనికి తోసుకుని వెళ్లింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నది.

ఉజ్జయిన్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ప్రయాణికులు అసాధారణ స్థాయిలో వచ్చారు. ప్లాట్ ‌ఫామ్ పైనే కాదు.. ట్రాక్‌లపైకి దిగి మరీ ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న దృశ్యాలు మనకు ఆ వీడియోలో కనిపిస్తాయి. అంతలోనే ట్రైన్ వచ్చింది. అందరూ తోసుకుంటూ ట్రైన్ చుట్టూ మూగారు. ట్రైన్‌లోకి ఎక్కే డోరు ముందు ఇసుక వేస్తే రాలని జనం చేరారు.

ప్లాట్‌ఫామ్‌కు ఎదురుగా ట్రైన్‌కు అవతలి వైపున నిలుచున్న ప్రయాణికులూ లోనికి వెళ్లడానికి గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తున్నారు. అప్పుడే ట్రైన్ ఎమర్జెన్సీ కిటికీని మొత్తంగా తెరిచారు. ఆ తర్వాత ఓ యువతి రెండు కాళ్లను లోపలికి వేసి ఆ కిటికీ గుండా ట్రైన్‌లోకి జారుకుంది. ఆ వెంటనే మరో మహిళ అదే విధంగా కిటికీ ద్వారా ట్రైన్ ఎక్కింది.

