New Delhi: రూ.2000 నోట్ల మార్పిడికి సంబంధించి బ్యాంకులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) తాజాగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నోట్ల మార్పిడి, డిపాజిట్ కు సంబంధించిన డేటాను నిర్వహించాలని నోటిఫికేషన్ లో బ్యాంకులను ఆదేశించింది. రూ.2000 నోట్ల మార్పిడి, డిపాజిట్ కు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు బ్యాంకులకు ఉండాలని ఆర్బీఐ పేర్కొంది. పెరిగిన లావాదేవీ పరిమాణాన్ని నిర్వహించడానికి తగిన సంఖ్యలో సిబ్బంది, కౌంటర్లను నిర్ధారించడంతో పాటు వెయిటింగ్ స్పేస్, తాగునీరు స‌హా ఇతర అవసరమైన సౌకర్యాలను క‌ల్పించాల‌ని కూడా సూచించింది.

Banks gear up as exchange process for ₹2000 notes: మీ దగ్గర రూ.2,000 నోట్లు ఉంటే నేటి నుంచి వాటిని బ్యాంకుల్లో మార్చుకోవచ్చు. రూ.2,000 నోట్లను చెలామణి నుంచి ఉపసంహరించుకోవాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ఇదివ‌ర‌కు నిర్ణయించింది. అయితే రూ.2000 డినామినేషన్ నోట్లు చట్టబద్ధమైనవిగా కొనసాగుతాయని సెంట్రల్ బ్యాంక్ పునరుద్ఘాటించింది. ఈ నోట్లు చెల్ల‌వ‌ని కూడా తాము చెప్ప‌లేద‌ని మ‌రోసారి స్ప‌ష్టం చేసింది.

రూ.2000 నోట్ల మార్పిడికి సంబంధించి బ్యాంకులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) తాజాగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నోట్ల మార్పిడి, డిపాజిట్ కు సంబంధించిన డేటాను నిర్వహించాలని నోటిఫికేషన్ లో బ్యాంకులను ఆదేశించింది. రూ.2000 నోట్ల మార్పిడి, డిపాజిట్ కు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు బ్యాంకులకు ఉండాలని ఆర్బీఐ పేర్కొంది. పెరిగిన లావాదేవీ పరిమాణాన్ని నిర్వహించడానికి తగిన సంఖ్యలో సిబ్బంది, కౌంటర్లను నిర్ధారించడంతో పాటు వెయిటింగ్ స్పేస్, తాగునీరు స‌హా ఇతర అవసరమైన సౌకర్యాలను క‌ల్పించాల‌ని కూడా సూచించింది.

నోట్లు మార్పిడికి సంబంధించి తాజా వివ‌రాలు ఇలా వున్నాయి..