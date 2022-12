బీటెక్ పూర్తి చేశారా, అయితే ఇస్రో సంస్థలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రెడీ మీ కోసం, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే..?

ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఇస్రో) సైంటిస్ట్ , ఇంజనీర్ పోస్టుల కోసం ఖాళీలను ప్రకటించింది. దీని కోసం, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్ , కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో BE, B.Tech లేదా సంబంధిత డిగ్రీ ఉన్న అభ్యర్థులు ISRO అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం ద్వారా డిసెంబర్ 19 లోపు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఖాళీల వివరాలు: ఇస్రోలో మొత్తం 68 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిలో సైంటిస్ట్/ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రానిక్స్) 21, సైంటిస్ట్-ఇంజనీర్ (మెకానికల్) 33, సైంటిస్ట్-ఇంజనీర్ (కంప్యూటర్ సైన్స్) 14 పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. అభ్యర్థులు పంపిన దరఖాస్తు ఫారమ్ , స్క్రీనింగ్ 2021-2022 సంవత్సరానికి గేట్ స్కోర్ ఆధారంగా చేయబడుతుంది. గేట్ స్కోర్ , ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా నియామక ప్రక్రియ ఉంటుంది.

అర్హత: ఇంజనీర్ , సైంటిస్ట్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు BE-B.Tech లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్, కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో దానికి సమానమైన డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. గ్రాడ్యుయేషన్‌లో అభ్యర్థి కనీసం 65% మార్కులు లేదా 6.84/10 CGPA కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థి తప్పనిసరిగా కంప్యూటర్ సైన్స్ & ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్‌లో చెల్లుబాటు అయ్యే గేట్ స్కోర్‌ను కలిగి ఉండాలి.

వయస్సు : ఇస్రో రిక్రూట్‌మెంట్‌కు అర్హత పొందాలంటే అభ్యర్థికి కనీసం 28 ఏళ్లు ఉండాలి.

ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

>> ఇంజనీర్ , సైంటిస్ట్ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ isro.gov.inని సందర్శించండి.

>> హోమ్‌పేజీలో, మీరు గేట్ స్కోర్ ఆధారంగా Sci/Engr SC పోస్ట్‌కి రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం 29.11.2022 తేదీ నాటి Advt.No.ISRO:ICRB:01(1)(EMC):2022 dated 29.11.2022 for recruitment to the post of Sci/Engr SC on the basis of GATE Score లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

>> ఇప్పుడు మీరు ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

>> అభ్యర్థులు సైన్ అప్ చేసి దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.

>> చివరిగా దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించండి.

>> దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సమర్పించి, దాని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోండి.

ఇదిలా ఉంటే కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించడంలో వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, రక్షణ సంస్థలు, అలాగే బ్యాంకుల్లో ఖాళీలను గుర్తించి ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు వాళ్లు నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేసింది. అంతేకాదు అటు రైల్వే రంగంలోనూ పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తోంది. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా సైతం పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల భర్తీకి కసరత్తు జరుగుతోంది