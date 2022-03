Bank Jobs: Bank Of Barodaలో ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం, రూ. 89 వేల వేతనం పొందే అవకాశం..

BOB SO Recruitment 2022: కేంద్ర ప్రభుత్వ బ్యాంకు అయిన Bank OF Baroda పలు పోస్టుల కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఫ్రాడ్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్, MSME, కార్పొరేట్ క్రెడిట్ విభాగాల్లో స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తులను కోరింది. గరిష్ట వేతనం 89 వేలుగా ఉంది.

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్ సందర్శించడం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ మార్చి 24గా నిర్ణయించారు.

అభ్యర్థులు ఈ పోస్ట్‌లకు నేరుగా ఈ లింక్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి అధికారిక నోటిఫికేషన్ BOB SO Recruitment 2022ను తనిఖీ చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియలో మొత్తం 105 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు.

BOB SO Recruitment 2022 కోసం ముఖ్యమైన తేదీలు

ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయడానికి ప్రారంభ తేదీ - 04 మార్చి 2022

ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ - 24 మార్చి 2022

BOB SO Recruitment 2022 కోసం ఖాళీ వివరాలు

మేనేజర్ – డిజిటల్ ఫ్రాడ్ (ఫ్రాడ్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్) – 15

క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (MSME డిపార్ట్‌మెంట్) SMG/S IV – 15

క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (MSME డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/S III – 25

క్రెడిట్ – ఎగుమతి / దిగుమతి వ్యాపారం (MSME విభాగం) SMG/SIV – 8

క్రెడిట్ – ఎగుమతి/దిగుమతి వ్యాపారం (MSME విభాగం) MMG/SIII – 12

ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ – అక్విజిషన్ అండ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ (కార్పొరేట్ క్రెడిట్ డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/SIII – 15

విదేశీ మారకం – అక్విజిషన్ & రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ (కార్పొరేట్ క్రెడిట్ డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/SII – 15

BOB SO Recruitment 2022 వివిధ పోస్టుల కోసం విద్యార్హతలు ఇవే..

మేనేజర్ – డిజిటల్ ఫ్రాడ్ (ఫ్రాడ్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్) – కంప్యూటర్ సైన్స్/ఐటీ/డేటా సైన్స్‌లో బీఈ/బీటెక్ లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్/ఐటీలో గ్రాడ్యుయేట్, బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఐటీ/డిజిటల్ సెక్టార్‌లో పనిచేసిన 3 ఏళ్ల అనుభవం ఉండాలి.

క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (MSME డిపార్ట్‌మెంట్) SMG/S IV –

ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేట్ లేదా CA/CMA/CFA. క్రెడిట్ ఏజెన్సీలో కనీసం 8 సంవత్సరాల అనుభవం లేదా RBI ఆమోదించిన రేటింగ్ ఏజెన్సీలలో విశ్లేషకులుగా కనీసం 7 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.

క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (MSME డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/S III –

ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేట్ లేదా CA/CMA/CFAలో కనీసం 5 సంవత్సరాల అనుభవం లేదా RBI ఆమోదించిన రేటింగ్ ఏజెన్సీలలో విశ్లేషకులుగా కనీసం 5 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.

క్రెడిట్ - ఎగుమతి/దిగుమతి వ్యాపారం (MSME డిపార్ట్‌మెంట్) SMG/SIV-

ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేట్ లేదా భారతదేశంలోని ఏదైనా బ్యాంక్/NBFC/ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌లలో కనీసం 8 సంవత్సరాల ఎగుమతి/దిగుమతి క్రెడిట్ అసెస్‌మెంట్‌తో CA/CMA/CFA కలిగి ఉండి అనుభవం కలిగి ఉండాలి.

ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ - అక్విజిషన్ & రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ (కార్పొరేట్ క్రెడిట్ డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/SIII -

గ్రాడ్యుయేట్ (ఏదైనా విభాగంలో) , మార్కెటింగ్/సేల్స్‌లో స్పెషలైజేషన్‌తో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ/డిప్లొమా కలిగి ఉండి, ఫారెక్స్‌లో సేల్స్/రిలేషన్‌షిప్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో 4 సంవత్సరాల ఎక్స్‌పోజర్‌తో 5 సంవత్సరాలు ఉండాలి. పబ్లిక్/ప్రైవేట్/విదేశీ బ్యాంకుల్లో పని అనుభవం ఉండాలి.

ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ - అక్విజిషన్ అండ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ (కార్పొరేట్ క్రెడిట్ డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/SII -

గ్రాడ్యుయేట్ (ఏదైనా విభాగంలో), మార్కెటింగ్/సేల్స్‌లో స్పెషలైజేషన్‌తో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ/డిప్లొమా కలిగి ఉండాలి. పబ్లిక్/ప్రైవేట్/విదేశీ బ్యాంకులలో 3 సంవత్సరాల పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి. ఫారెక్స్‌లో సేల్స్/రిలేషన్‌షిప్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో 2 సంవత్సరాల అనుభవం.

BOB SO Recruitment 2022 కోసం వయో పరిమితి

మేనేజర్ – డిజిటల్ ఫ్రాడ్ (ఫ్రాడ్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్) – 24 నుండి 34 సంవత్సరాలు

క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (MSME డిపార్ట్‌మెంట్) SMG/S IV - 28 నుండి 40 సంవత్సరాలు

క్రెడిట్ ఆఫీసర్ (MSME డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/S III - 25 నుండి 37 సంవత్సరాలు

క్రెడిట్ - ఎగుమతి/దిగుమతి వ్యాపారం (MSME విభాగం) SMG/SIV - 28 నుండి 40 సంవత్సరాలు

క్రెడిట్ – ఎగుమతి/దిగుమతి వ్యాపారం (MSME విభాగం) MMG/SIII – 25 నుండి 37 సంవత్సరాలు

ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ - అక్విజిషన్ అండ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ (కార్పొరేట్ క్రెడిట్ డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/SIII - 26 నుండి 40 సంవత్సరాలు

ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ – అక్విజిషన్ అండ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ (కార్పొరేట్ క్రెడిట్ డిపార్ట్‌మెంట్) MMG/SII – 24 నుండి 35 సంవత్సరాలు

BOB SO Recruitment 2022 కోసం దరఖాస్తు రుసుము

SC/ ST/ వికలాంగులు (PWD)/ స్త్రీ – రూ. 100/-

జనరల్/OBC/EWS- రూ.600/-

BOB SO Recruitment 2022 కోసం వేతనం స్కేలు ఇదే..

MMGS II: రూ. 48170 x 1740 (1) – 49910 x 1990 (10) – 69180

MMGS III: రూ. 63840 x 1990 (5) – 73790 x 2220 (2) – 78230

SMG/S-IV : రూ. 76010 x 2220 (4) – 84890 x 2500 (2) – 89890

BOB SO Recruitment 2022 కోసం ఎంపిక ప్రక్రియ

ఆన్‌లైన్ పరీక్ష

గ్రూప్ డిస్కషన్ (GD) / పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ (PI) / సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్