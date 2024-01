ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కూలిన ప్యాసింజర్ విమానం.. భారత్ కు చెందినదా ?

ఆప్ఘనిస్థాన్ ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది (plane accident in afghanistan). బదాఖ్షాన్ ప్రాంతంలో శనివారం రాత్రి ఓ విమానం కూలిపోయింది (Passenger plane crashes in Badakhshan). అయితే ఇది భారత్ కు చెందిన విమానం అని తొలుత వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వార్తలను డీజీసీఏ (Directorate General of Civil Aviation-DGCA) ఖండించింది.