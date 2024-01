భూమి మీద లేకుండా తుడిచిపెడతాం: పాకిస్తాన్ కు టీటీపీ కౌంటర్

న్యూఢిల్లీ: పాకిస్తాన్ కు తెహ్రిక్-ఇ-తాలిబన్ తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేసింది. బలూచిస్తాన్ లో తిరుగుబాటుకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సహాయం చేస్తుందని పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ మునీర్ ఆరోపించారు. ఈ వ్యాఖ్యలకు తెహ్రీక్-ఇ-తాలిబాన్ పాకిస్తాన్ (టీటీపీ) కౌంటరిచ్చింది.

పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ చేసిన ప్రకటనలపై పంజ్‌షిరి తాలిబాన్ కమాండర్ అబ్దుల్ హమీద్ ఖోరాసాని స్పందించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ గా మారింది. టీటీపీ యోధులు త్వరలోనే ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేస్తారని పాకిస్తాన్ నుద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. ముల్లా హెబతుల్లా ఆదేశిస్తే పాకిస్తాన్ భూమి నుండి తుడిచిపెట్టుకుపోతుందని కూడ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. బలూచిస్తాన్ లో తిరుగుబాటుకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సహాయం చేస్తుందని జనరల్ మునీర్ ఆరోపించారు.ఈ వ్యాఖ్యల తర్వాత ఇరువర్గాల మధ్య మాటల యుద్ధం సాగుతుంది.

Abdul Hamid Khorasani, #Panjshiri #Taliban commander responded to #PakArmy Chief's statement claiming that,



"soon the holy warriors of #TTP shall overthrow your infidel and oppressive government. If Mullah Hebatullah orders, Pakistan will be wiped off the face of the earth." pic.twitter.com/jqBU7H3ytH