Fever: మందులు వేసుకోకుండా జ్వరంగా తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి?

జ్వరం తగ్గించడానికి సహజ మార్గం: వాతావరణం మరోసారి మారింది. వాతావరణం మారడంతో జలుబు, దగ్గు, జ్వరం సమస్య కూడా వేగంగా పెరుగుతోంది. చిన్న పిల్లలకు వాతావరణం మారడం వల్ల జ్వరం త్వరగా వస్తుంది. పిల్లల్లో జ్వరం తగ్గించడానికి తల్లిదండ్రులు పారాసిటమాల్ లేదా డోలో 650 వంటి మాత్రలు లేదా సిరప్‌లు ఇస్తుంటారు. ఇవి నేరుగా కిడ్నీలు, కాలేయంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం. కాబట్టి, ఈ రోజు మనం ఒక పద్ధతి గురించి తెలుసుకుందాం. దీని ద్వారా మీరు అరగంటలో జ్వరం తగ్గించుకోవచ్చు. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగించే మందుల నుంచి కూడా తప్పించుకోవచ్చు.

104 డిగ్రీల వరకు జ్వరం తగ్గించే మార్గం (How to reduce fever up to 104 degrees)

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో tapsya08_09 పేరుతో ఉన్న పేజీలో ఒక వీడియో షేర్ చేశారు. ఇందులో పారాసిటమాల్, డోలో 650 వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి చెప్పారు. అలాగే, జ్వరాన్ని సహజంగా ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో కూడా వివరించారు. 100-104 డిగ్రీల టెంపరేచర్‌ను కూడా అరగంటలో తగ్గించవచ్చు.

దీని కోసం, జ్వరం వచ్చినప్పుడు, నోరు చేదుగా ఉన్నప్పుడు లేదా గొంతు లేదా ముక్కు మూసుకుపోయినప్పుడు, ముందుగా వండిన ఆహారం తినడం మానేయండి.

జంతువుల నుంచి వచ్చే పాలు, పెరుగు, పనీర్ లేదా నాన్ వెజ్ వంటి వాటిని తినడం మానేయండి.

ఒక పెద్ద బకెట్‌లో వేడి నీటిని పోయాలి. నీరు మీ మోకాళ్ల వరకు మునిగేలా ఉండాలి.

30-40 నిమిషాలు ఈ వేడి నీటిలో కాళ్లు పెట్టుకుని కూర్చోవాలి.

నీరు కొద్దిగా చల్లగా అయినప్పుడు, మళ్లీ కొంచెం వేడి నీటిని కలపండి.

దీంతోపాటు, ఒక కప్పు వేడి నీటిని కొద్ది కొద్దిగా తాగాలి.

దీని వల్ల మీ శరీరంలో చెమటలు పట్టడం మొదలవుతుంది. చెమటలు పట్టడం వల్ల జ్వరం తగ్గుతుంది.

జ్వరం తగ్గించడానికి ఈ చిట్కా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

పారాసిటమాల్ వల్ల నష్టాలు (Disadvantages of paracetamol)

పారాసిటమాల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్‌లో వికారం, వాపు, వాంతులు, నొప్పి, చెమటలు పట్టడం, ఆకలి లేకపోవడం, కడుపులో తిమ్మిర్లు సాధారణం.

డోలో 650 వల్ల నష్టాలు (Disadvantages of DOLO 650)

డోలో 650ని నిరంతరం తీసుకోవడం వల్ల శరీరంపై ఎర్రటి దద్దుర్లు వస్తాయి.

శరీరంపై దురద వస్తుంది.

నోటిలో పుండ్లు, అలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

డాక్టర్‌ను అడగకుండా డోలో 650 తీసుకోకూడదు. ఓవర్ డోస్ కూడా చేయకూడదు.

Latest Videos