మహిళలు యోని ప్రాంతంలో సబ్బు వాడుతున్నారా?

ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి యోని పరిశుభ్రత కూడా చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల, యోని పరిశుభ్రత కోసం సబ్బు, బాడీ వాష్ ఉపయోగించడం చాలా హానికరం. దీని వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో చూడండి...





యోని అనేది శరీరంలో అత్యంత సున్నితమైన ముఖ్యమైన భాగం. కాబట్టి మహిళలు తమ శరీరంతో పాటు యోని సంరక్షణ, శుభ్రతతో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. చాలామంది మహిళలు యోనిని శుభ్రం చేయడానికి సబ్బును ఉపయోగిస్తారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. దీని వల్ల వచ్చే సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం.

Women Health-If it's all over, it means your vagina is not clean

ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు

సబ్బులోని రసాయనం యోని pH స్థాయిని నాశనం చేస్తుంది. దీనివల్ల హానికరమైన బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెంది ఇన్ఫెక్షన్లకు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి దీనిని ఉపయోగించకపోవడమే మంచిది.



దురద,పొడి బారడం..

సబ్బు వాడకంతో, యోనిలో పొడిబారడం, దురద వంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. ఇది బాక్టీరియల్ వాగినోసిస్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. కాబట్టి సబ్బుకు బదులుగా శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రం చేయడం మంచిది.

vaginal health

చికాకు, వాపు

యోనిపై సబ్బును ఉపయోగించడం వల్ల పొడిబారిపోతుంది, ఇది యోనిపై చికాకు, వాపుకు కారణమవుతుంది. ఇది యోని చుట్టూ దద్దుర్లు కూడా కలిగిస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి.

pH స్థాయి క్షీణిస్తుంది

సబ్బులలోని రసాయనాలు యోనిలోని pH స్థాయిని పాడు చేస్తాయి. యోనిలో సహజ ఆమ్లం అంటే pH స్థాయి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను దూరంగా ఉంచుతుంది, తద్వారా మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది.



సాధారణ నీటితో శుభ్రపరచండి

వాష్‌రూమ్‌కి వెళ్లిన తర్వాత యోనిని శుభ్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇక్కడ చర్మం చాలా మృదువుగా, సున్నితంగా ఉంటుంది. శుభ్రం చేయడానికి సాధారణ నీటిని ఉపయోగించడం మంచిది.



డియోడరెంట్ లేదా పెర్ఫ్యూమ్ ఉపయోగించవద్దు

చాలా మంది మహిళలు తమ పాదాల మధ్య పెర్ఫ్యూమ్ లేదా డియోడరెంట్ వాడే అలవాటును కలిగి ఉంటారు. ఇది మీ ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఇందులోని రసాయనం వల్ల మరిన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.



vaginal health