Ok Google: ఓకే గూగుల్ అంటే ఏమిటి, అది ఎలా పని చేస్తుంది..? దీని వల్ల ఎంత ఉపయోగమో తెలుసా ?

నేటి యుగంలో టెక్నాలజి ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది, ఇప్పుడు మీరు మీ వాయిస్ ఆధారంగా ఏ పనినైనా చేయవచ్చు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అలెక్సా వంటి టూల్స్ లాంచ్ చేసినపుడు గూగుల్ కూడా వాయిస్ అసిస్టెంట్ సర్వీస్‌ ప్రారంభించింది. దీని పేరు Google అసిస్టెంట్ అంటే OK Google అని చెప్పడం ద్వారా పని చేస్తుంది. అయితే OK Google గురించి పూర్తి సమాచారం మీకోసం..



OK Google అంటే ఏమిటి? OK Google అనేది సెర్చ్ ఇంజన్ Google పర్సనల్ ఆసిస్టంట్ సర్వీస్. ఓకే గూగుల్ అని చెప్పడం ద్వారా మీరు మీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్‌ను తాకకుండా చాలా పనులు చేయవచ్చు. ఎవరికైనా కాల్స్ చేయడం, మెసేజ్ కంపోజ్ చేయడం, అలారం సెట్ చేయడం, యాప్స్ ఓపెన్ చేయడం మొదలైనవి ఉన్నాయి. Google అసిస్టెంట్‌ని ఉపయోగించడానికి, మీరు మీ ఫోన్‌లో Google యాప్‌ను కనుగొనవల్సి ఉంటుంది. మీకు అలాంటి యాప్ లేకపోతే, Google Play Store నుండి Google యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకొవచ్చు.

OK Googleని ఎలా సెట్ చేయాలి

ఇప్పుడు Google యాప్‌ని తెరిచి పైన ఎడమవైపుకి వెళ్లి మెను ఐకాన్‌పై క్లిక్ చేసి వాయిస్‌ని ఎంచుకోండి. ఇక్కడ మీరు OK Google డిటెక్షన్‌ని కనుగొంటారు, దానిపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు Google యాప్ నుండి లేదా ఏదైనా స్క్రీన్ ముందు ఉన్న ఆప్షన్ ఆన్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు OK Google అని మూడు సార్లు చెప్పాలి, అప్పుడు అది మీ వాయిస్‌ని గుర్తించగలదు. ఈ సెట్టింగ్ పూర్తయిన తర్వాత, OK Google అని చెప్పడం ద్వారా మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ నుండి చాలా పనులను సులభంగా చేయవచ్చు.