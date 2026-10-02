Bluetooth Speaker: బ్లూటూత్ స్పీకర్ కొనేటప్పుడు ఈ 7 విషయాలు చెక్ చేయండి
Bluetooth Speaker: మంచి బ్లూ టూత్ స్పీకర్ కొనేటప్పుడు వాట్స్ ఒక్కటే చూడకండి. బ్యాటరీ బ్యాకప్, డస్ట్, వాటర్ ప్రూఫ్ కోసం IP రేటింగ్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఆడియో కోడెక్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లను కూడా తప్పక చెక్ చేయాలి.
బ్లూటూత్ స్పీకర్ కొంటున్నారా?
మంచి బ్లూ టూత్ స్పీకర్ కొనేటప్పుడు వాట్స్ ఒక్కటే చూడకండి. బ్యాటరీ బ్యాకప్, డస్ట్, వాటర్ ప్రూఫ్ కోసం IP రేటింగ్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఆడియో కోడెక్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లను కూడా తప్పక చెక్ చేయాలి.
ఇల్లు, ఆఫీస్, ట్రావెలింగ్, చిన్న పార్టీలు.. ఇలా ఎక్కడైనా సరే బ్లూటూత్ స్పీకర్ వాడకం కామన్ అయిపోయింది. వైర్లతో పనిలేకుండా మొబైల్కి ఈజీగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి వీటికి డిమాండ్ బాగా పెరిగింది.
కానీ మార్కెట్లో రూ.500 నుంచి వేల రూపాయల వరకు బ్లూటూత్ స్పీకర్లు దొరుకుతున్నాయి. వీటిలో ఏది కొనాలి? ఎక్కువ డబ్బులు పెడితేనే మంచి స్పీకర్ వస్తుందా? వాట్స్ (Watts) ఎక్కువగా ఉంటే సౌండ్ బాగుంటుందా? స్పీకర్ కొనేటప్పుడు ఈ 7 విషయాలు సరిగ్గా గమనిస్తే, మీరు అనవసరంగా డబ్బులు వేస్ట్ చేయకుండా బెస్ట్ స్పీకర్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
వాట్ (Watt) మాత్రమే చూస్తే సరిపోదు
వాట్స్ (Watts) చూసి మాత్రమే స్పీకర్ కొనకండి
బ్లూటూత్ స్పీకర్ కొనేటప్పుడు చాలామంది ముందుగా చూసేది వాట్స్ (W) మాత్రమే. ఉదాహరణకు 10W స్పీకర్ కంటే 20W స్పీకర్ ఎక్కువ సౌండ్ ఇస్తుంది. కానీ వాట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే సౌండ్ క్వాలిటీ అద్భుతంగా ఉంటుందని కాదు. స్పీకర్ సౌండ్ క్వాలిటీని దాని డ్రైవర్, ట్యూనింగ్, క్యాబినెట్ డిజైన్, డిస్టార్షన్ లాంటివి డిసైడ్ చేస్తాయి. కాబట్టి 40W స్పీకర్ ఉంది కదా అని 20W స్పీకర్ కంటే ఇది రెండు రెట్లు బెస్ట్ అని ఫిక్స్ అవ్వకండి. ఇంట్లో నార్మల్గా వినడానికి 10W–20W స్పీకర్ సరిపోతుంది. పెద్ద గది లేదా బయట వాడాలంటే ఇంకా ఎక్కువ అవుట్పుట్ కావాలి.
బ్యాటరీ బ్యాకప్ పక్కాగా చెక్ చేయండి
బ్లూటూత్ స్పీకర్ కొన్నాక పదే పదే ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సి వస్తే చిరాకు వస్తుంది. అందుకే కంపెనీలు చెప్పే బ్యాటరీ ప్లేబ్యాక్ టైమ్ చూడండి. తక్కువ వాడకానికి 5–6 గంటలు, రోజూ వాడేవాళ్లకి 8–12 గంటలు, ట్రావెల్ లేదా ఔట్డోర్ కోసం 15–20+ గంటల బ్యాకప్ ఇచ్చేవి బెస్ట్. అయితే కంపెనీలు చెప్పే బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది కొన్ని టెస్టింగ్ కండిషన్స్లో మాత్రమే వస్తుంది. ఫుల్ వాల్యూమ్లో కంటిన్యూగా వింటే బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోతుంది. అందుకే స్పీకర్ కొనేటప్పుడు ఎంతసేపు ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది? ఎంతసేపు పనిచేస్తుంది? అనేది కచ్చితంగా గమనించండి.
బ్లూటూత్ వెర్షన్ vs ఆడియో క్వాలిటీ
వాటర్ప్రూఫ్ ఆ? వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఆ?
వాటర్ప్రూఫ్ స్పీకర్ అని యాడ్ చూడగానే, దాన్ని తీసుకెళ్లి నీళ్లలో వేయొచ్చు అని అనుకోకండి. స్పీకర్కి ఐపీ (IP) రేటింగ్ ఉందా లేదా అనేది చూడండి. ఉదాహరణకు IP67 ఉంటే, అందులో మొదటి నంబర్ 6 డస్ట్ ప్రొటెక్షన్ను, రెండో నంబర్ 7 నీటిలో మునిగినా తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. అలాగే IPX4, IPX5, IPX6 లాంటి రేటింగ్స్ వేర్వేరు స్థాయిల్లో వాటర్ ప్రొటెక్షన్ను ఇస్తాయి. బాత్రూమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర లేదా వర్షాకాలంలో బయట వాడాలంటే ఐపీ రేటింగ్ చూడటం చాలా ముఖ్యం. అలాగని ఐపీ రేటింగ్ ఉంది కదా అని కావాలని స్పీకర్ను నీళ్లలో వేయడం సేఫ్ కాదు.
బ్లూటూత్ వెర్షన్ చూసి మోసపోకండి
బ్లూటూత్ 5.0, 5.2, 5.3, 5.4 అంటూ కొత్త వెర్షన్లు వస్తున్నాయి కదా అని, లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఉంటే ఆడియో క్వాలిటీ సూపర్ ఉంటుందని అనుకోకండి. బ్లూటూత్ వెర్షన్ అనేది కనెక్టివిటీ, పవర్ ఎఫిషియెన్సీ, కొన్ని టెక్నికల్ ఫీచర్లపై మాత్రమే ప్రభావం చూపుతుంది. సౌండ్ క్వాలిటీని బ్లూటూత్ వెర్షన్ మాత్రమే డిసైడ్ చేయదు. స్పీకర్ ఏ బ్లూటూత్ కోడెక్స్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది, మీ ఫోన్ ఏ కోడెక్స్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది, స్పీకర్ హార్డ్వేర్, ట్యూనింగ్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా ముఖ్యమే. కాబట్టి కేవలం బ్లూటూత్ 5.x అని చూసి స్పీకర్ కొనకండి.
బాస్ (Bass) బాగుంటే సరిపోతుందా?
బాస్ మాత్రమే మంచి సౌండ్ కాదు
షాపులో స్పీకర్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు చాలామంది ముందుగా బాస్ (Bass) చూస్తారు. బాస్ అదిరిపోతుంది. మంచి స్పీకర్ అని ఫిక్స్ అవుతారు. కానీ నిజమైన సౌండ్ క్వాలిటీకి బాస్ మాత్రమే సరిపోదు. వోకల్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా? మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విడివిడిగా వినిపిస్తున్నాయా? వాల్యూమ్ పెంచినప్పుడు డిస్టార్షన్ వస్తుందా? ఇవన్నీ చూడాలి. బాస్ ఎక్కువగా ఉండి, పాటలోని వాయిస్ క్లియర్గా లేకపోతే ఆ స్పీకర్ మీకు నచ్చకపోవచ్చు. మ్యూజిక్, మూవీస్, యూట్యూబ్, పాడ్కాస్ట్స్.. ఇలా అన్నింటికీ వాడాలనుకుంటే బ్యాలెన్స్డ్ సౌండ్ ఇచ్చే స్పీకర్ను ఎంచుకోవడం మంచిది.
USB-C, AUX లాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయా?
స్పీకర్ కొనేటప్పుడు కేవలం వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ మాత్రమే కాకుండా పోర్ట్స్, అదనపు ఫీచర్లను కూడా గమనించండి. ముఖ్యంగా USB-C ఛార్జింగ్, AUX ఇన్పుట్, USB ఆడియో/ప్లేబ్యాక్, మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్, మైక్రోఫోన్/హ్యాండ్స్-ఫ్రీ కాలింగ్, స్టీరియో పెయిరింగ్, మల్టీ-స్పీకర్ కనెక్షన్ లాంటి ఫీచర్లు కొన్ని మోడల్స్లో దొరుకుతాయి. ఉదాహరణకు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే AUX ఇన్పుట్ ఉండటం చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే USB-C ఛార్జింగ్ ఉంటే, ఇప్పుడున్న డివైజ్లతో ఈజీగా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు.
ధర మాత్రమే కాదు వారంటీ కూడా చూడండి
రూ.700 స్పీకర్కి, రూ.7,000 స్పీకర్కి చాలా తేడా ఉంటుంది. అలాగని ఎక్కువ ధర పెడితే అది మీ అవసరానికి బెస్ట్ అని చెప్పలేం. ముందుగా మీకు స్పీకర్ ఎందుకు కావాలో డిసైడ్ చేసుకోండి. పర్సనల్ యూజ్ కోసం చిన్న, తక్కువ ధర స్పీకర్ సరిపోతుంది. హాల్ కోసం అయితే బెస్ట్ సౌండ్ క్వాలిటీ, తగినంత వాల్యూమ్ ముఖ్యం. ట్రావెలింగ్ కోసం బ్యాటరీ, డ్యూరబిలిటీ, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ముఖ్యం. పార్టీల కోసం ఎక్కువ సౌండ్ అవుట్పుట్, బ్యాటరీ, బాస్ అవసరం అవుతాయి. ఆ తర్వాత వారంటీ, సర్వీస్ సెంటర్, రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ లాంటివి కూడా చెక్ చేయండి.
బ్లూటూత్ స్పీకర్ కొనేటప్పుడు కేవలం వాట్స్ (Watts) మాత్రమే చూసి డిసైడ్ అవ్వడం పెద్ద తప్పు. సౌండ్ క్వాలిటీ, బ్యాటరీ, ఐపీ రేటింగ్, కనెక్టివిటీ, ఫీచర్లు, మీ అవసరం, వారంటీ.. ఇవన్నీ కలిపి చూసుకుని ఎంచుకోవాలి. తక్కువ బడ్జెట్లో స్పీకర్ కొనేవాళ్లైనా, రూ.5,000 నుంచి రూ.10,000 ఖర్చు చేసేవాళ్లైనా ఈ బేసిక్ విషయాలు గమనిస్తే, మీ అవసరానికి తగ్గ బెస్ట్ స్పీకర్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.