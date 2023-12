ఈ యాప్స్ ని ఇంత మంది డిలేట్ చేయాలనుకున్నారా.. ఒక్క నెలలో మూడు నిమిషాలకు..

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4.8 బిలియన్ల(480కోట్లు) మంది సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఉన్నారు. అంటే ప్రపంచ జనాభాలో 59.9%. ఈ మొత్తం ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులలో 92.7% మందిని సూచిస్తుంది. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ప్రతి నెల సగటున 6.7 వేర్వేరు నెట్‌వర్క్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాగే రోజుకు సగటున 2 గంటల 24 నిమిషాలు సోషల్ మీడియాలో గడుపుతున్నారు.



దీని ప్రకారం, ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాను తొలగించాలనుకుంటున్నట్లు వెల్లడించింది. TRG ప్రకారం, 10 లక్షల మందికి పైగా వినియోగదారులు 'నా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఎలా తొలగించాలి' (how to delete my instagram account )అని సెర్చ్ చేసారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 200 మిలియన్లకు పైగా యూజర్లు ఉన్నారు. అయితే ప్రతి నెలా 10 లక్షల మంది వారి అకౌంట్లను డిలీట్ చేస్తే ఏడాదిలో భారీగా తగ్గుముఖం పడుతుందని టీఆర్‌జీ నివేదిక చెబుతోంది.