ఆ SRH ప్లేయర్పై కన్నేసిన మూడు ఫ్రాంచైజీలు.. క్రేజ్ మాములుగా లేదుగా
SRH: ఐపీఎల్ 2026 మినీ ఆక్షన్ త్వరలో జరగనుంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఇషాన్ కిషన్ను వదులుకుని, రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి సంజూ శాంసన్ను ట్రేడ్ విండో ద్వారా తీసుకునే యోచనలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఐపీఎల్ 2026 మినీ ఆక్షన్
ఐపీఎల్ 2026 మినీ ఆక్షన్ డిసెంబర్ 15వ తేదీలోపు జరగనుంది. నవంబర్ 15వ తేదీకి రిటైన్, రిలీజ్ లిస్ట్లు ఫ్రాంచైజీలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈలోపు ట్రేడ్ విండో యాక్టివ్గా ఉండనుంది. ఈ ట్రేడ్ విండోలో ప్లేయర్లను ఫ్రాంచైజీలు ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్ రూ. 11.25 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన ఇషాన్ కిషన్ను ట్రేడ్ చేయాలని యోచిస్తున్నట్టు టాక్.
మూడు జట్లు పోటీ..
అంచనాలను అందుకోలేకపోయిన ఇషాన్ కిషన్ ను ట్రేడ్ చేసి.. పర్స్ కొంచెం ఫుల్ చేసుకోవాలని SRH అనుకుంటోందట. అలాగే మూడు జట్లు ట్రేడ్ విండో ద్వారా ఇషాన్ కిషన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకోవాలని ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అందులో అతడి మాజీ జట్టు ముంబై ఇండియన్స్ కూడా ఉండటం గమనార్హం.
ఇషాన్ కిషన్ను వదులుకునే అవకాశం
ఈ విషయమై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ యాజమాన్యం ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనప్పటికీ, నేషనల్ మీడియాలో ఇషాన్ కిషన్ను వదులుకునే అవకాశం ఉందని రూమర్లు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈసారి ఇషాన్ కిషన్ SRHకి ఆడటం అనుమానంగానే కనిపిస్తోంది. దీనికి కారణం, రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాడని భావిస్తున్న సంజూ శాంసన్పై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది.
అటు వికెట్ కీపర్గా ఇటు మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ గా
రాజస్థాన్ రాయల్స్ రిలీజ్ చేసే సంజూ శాంసన్పై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కన్నేసింది. ఒకవేళ సంజూ రిలీజ్ అయితే SRH.. అతడ్ని అటు వికెట్ కీపర్గా ఇటు మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ గా ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తోంది. సంజూ శాంసన్ ఒక మంచి బ్యాట్స్మెన్, బిగ్ హిట్టర్, రైట్ హ్యాండర్. అంతేకాకుండా కెప్టెన్సీ కూడా చేయగలడు.
ఐపీఎల్లో పెద్ద సర్ ప్రైజ్
ఒకవేళ సంజూ శాంసన్ ట్రేడ్కు అందుబాటులో ఉంటే, ఎంత మొత్తానికైనా అతడిని తీసుకోవాలని SRH భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ట్రేడ్ జరిగితే, అది ఐపీఎల్లో ఒక పెద్ద సర్ ప్రైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అటు ట్రావిస్ హెడ్, ప్యాట్ కమ్మిన్స్, అభిషేక్ శర్మ మాత్రం రిటైన్ లిస్టు ముందు వరుసలో ఉన్నారు.