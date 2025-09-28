బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ ఆడపడుచులే ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?
తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాల్లో బతుకమ్మ పండుగకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ పండుగ వచ్చిందంటే చాలు.. ఎక్కడెక్కడో ఉన్న తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరూ పుట్టింటికి చేరి.. సంతోషంగా పండుగ జరుపుకుంటారు. కానీ ఈ బతుకమ్మను ఒక్క తెలంగాణలోనే ఎందుకు జరుపుకుంటారో మీకు తెలుసా?
బతుకమ్మ పండుగ
బతుకమ్మ పండుగ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఇది పూల పండుగ మాత్రమే కాదు.. తెలంగాణ ఆడపడుచుల ఆత్మగౌరవానికి, అనురాగానికి, భక్తికి ప్రతీకగా నిలిచే పండుగ. అయితే దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో రకాల పండుగలను అందరు కలిసి జరుపుకుంటారు. కానీ బతుకమ్మ పండుగను మాత్రం ఒక్క తెలంగాణలోనే జరుపుకుంటారు. అది కూడా మహిళలే జరుపుకుంటారు. ఎందుకో మీకు తెలుసా? అయితే ఆలస్యమెందుకు.. తెలుసుకుందాం పదండి. పండుగ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకొని చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదా..
బతుకమ్మ పండుగ చరిత్ర
బతుకమ్మ పండుగకు సంబంధించిన పురాణగాథలు చాలానే ఉన్నాయి. కానీ ప్రజల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఓ కథ ప్రకారం.. అప్పట్లో తెలంగాణను చోళ రాజులు పరిపాలించేవారట. నాటి వేములవాడలో ప్రసిద్ధి చెందిన రాజరాజేశ్వరీ ఆలయం ఉండేదట. ఆ దేవిని ప్రజలు భక్తి శ్రద్ధలతో కొలిచేవారట. ఆ ఆలయంలో పార్వతీసమేత శివలింగం కొలువై ఉండేదట.
ఒక చోళ రాజు.. ఆ రాజరాజేశ్వరీ ఆలయాన్ని కూల్చేసి.. అందులో ఉన్న శివలింగాన్ని తీసుకెళ్లి తంజావూరులోని బృహదీశ్వరాలయంలో ప్రతిష్ఠించాడట. పార్వతిసమేతుడైన శివున్ని వేరుచేసి బృహదీశ్వరాలయంలో ప్రతిష్టించడం తెలంగాణ ప్రజలను కలిచివేసిందట. పార్వతి నుంచి శివున్ని వేరుచేసినందుకు గాను తమ దుఃఖాన్ని తెలియజేసేందుకు మహిళలు.. పెద్ద పర్వతంలా పూలను పేర్చి బతుకమ్మను ఆడటం మొదలు పెట్టారట. ఆ విధంగా ఏటా బతుకమ్మ సంబరాలను జరుపుకుంటున్నట్లు పురణాలు చెబుతున్నాయి.
మహిళా ఐక్యతకు ప్రతీక
ఎక్కడైనా సరే ఆడవాళ్లు నిత్యం ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటారు. సాధారణ రోజుల్లో ఆడవాళ్లు సామాజికంగా కలుసుకునే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. కానీ బతుకమ్మ పండుగ తొమ్మిది రోజులు మాత్రం పేద, ధనిక, చిన్నా, పెద్దా వంటి తేడాలు లేకుండా మహిళలందరూ కలిసి, పూలతో బతుకమ్మను పేర్చుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో పాటలు పాడుతూ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఇది మహిళా శక్తి, ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా పాడే పాటలు కూడా తెలంగాణ మహిళల భావాలను, వేదనలను, ఆశయాలను వ్యక్తపరుస్తాయి.
తెలంగాణకే ప్రత్యేకం
బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉండడమే దాని విశిష్టత. ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర వంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి పండుగ మనకు కనిపించదు. ఇది తెలంగాణ మహిళల సంస్కృతి, జీవనశైలి, భవిష్యత్ పట్ల ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు.