చనిపోయిన వారి ఆత్మ మనచుట్టూనే తిరుగుతుందా? సంకేతాలు ఇవే..!

మన వాళ్లు చనిపోయిన తర్వాత మన చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉన్నారు అంటే.. మనకు ఎలా తెలుస్తుంది.. అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం…



మనిషి జీవితం చావు, పుట్టుకలతోనే ముడిపడి ఉంటుంది. భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తీ కచ్చితంగా చనిపోతాడు. మనిషి చనిపోవడం వరకు మాత్రమే మనకు తెలుసు. కానీ… చనిపోయిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఏమౌతాడు అనే విషయం ఎవరికీ తెలీదు. ఆత్మ గాలిలో కలిసిపోతుందని కొందరు నమ్మితే… తమకు నచ్చిన వారి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుందని మని కొందరు భావిస్తారు. ఒకవేళ నిజంగానే.. మన వాళ్లు చనిపోయిన తర్వాత మన చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉన్నారు అంటే.. మనకు ఎలా తెలుస్తుంది.. అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం…

What is the secret behind soul rebirth after death

గరుడ పురాణం ప్రకారం చనిపోయిన మనిషి వారి కర్మల ఆధారంగా స్వర్గానికి, నరకానికి పోతారు అని భావిస్తారు. అయితే.. కోరికలు తీరకపోతే మాత్రం తమ వాళ్ల చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటారట. ఆ విషయాన్ని కొన్ని సంకేతాలతో మనకు చెప్పాలనే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారట.



కలలో కనిపించడం…

చనిపోయిన వ్యక్తులు మనకు పదే పదే కలలో కనిపిస్తున్నారు అంటే.. వారి ఆత్మ ఇంకా.. మీ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుందని అర్థమట. అంతేకాదు… అలా చనిపోయిన వాళ్లు కనిపించినప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా, నవ్వుతూ కనిపిస్తారట. మిమ్మల్ని రిలాక్స్‌గా భావిస్తారు. వారు ఎక్కడ ఉన్నా, వారు క్షేమంగా ఉన్నారని, ఆ స్థలం నుండి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారని చెప్పడం వారి మార్గం కావచ్చు. మీరు అలాంటి కలని పదేపదే చూస్తే, మీ చుట్టూ చనిపోయిన ఆత్మ ఉందని అర్థం చేసుకోండి.

అనుభూతి…

అకస్మాత్తుగా మీ చుట్టూ ఎవరైనా ఉన్నారని మీకు అనిపిస్తే, అకస్మాత్తుగా వేడిగా లేదా చల్లగా గాలి వీస్తున్నట్లుగా, ఇది మీకు చాలా దగ్గరగా ఉన్న చనిపోయిన ఆత్మ ఉనికికి సంకేతం కావచ్చు. ఇది చనిపోయిన ప్రియమైన వ్యక్తి ఉనికికి సంకేతం కావచ్చు. కొన్నిసార్లు ఈ భావన చాలా వాస్తవమైనది, వారు మీకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్లు మీరు భావిస్తారు. మీరు వాటిని అనుభవించవచ్చు.

కొన్నిసార్లు మీరు సీతాకోకచిలుకలు, ఈకలు, నాణేలు లేదా ఇతర చిహ్నాలను పదే పదే చూసినట్లయితే, అది మీ ప్రియమైన వారి నుండి వచ్చిన సందేశం కావచ్చు. ఉదాహరణకు, సీతాకోకచిలుకను తరచుగా వారు మీతో ఉన్నారని చెప్పే నిష్క్రమించిన ఆత్మ చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. మీరు మీ చుట్టూ రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలను చూసినట్లయితే, వాటి రాకకు కారణాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతే, అది చనిపోయిన ప్రియమైన వ్యక్తి ఆత్మను సూచిస్తుంది. చనిపోయిన వ్యక్తుల గొంతులను వినడం

కొన్నిసార్లు మీరు మీ మనస్సులో చనిపోయిన ఆత్మల స్వరాలను వారు మీకు ముఖ్యమైన విషయం గురించి గుర్తు చేస్తున్నట్లుగా లేదా వారి ఉనికిని మీకు అనుభూతి చెందుతున్నట్లుగా వినవచ్చు. మీరు మీ సమస్యలలో కొన్నింటికి పరిష్కారం కోసం చూస్తున్నప్పుడు లేదా వారి ఉనికిని అనుభవించాలనుకున్నప్పుడు ఇది జరగవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, చనిపోయిన ఆత్మ మీ చుట్టూ ఉండే అవకాశం ఉంది. దాని ఉనికిని అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది.

ఒక మంచి సువాసన…

మీ ప్రియమైన వ్యక్తికి సంబంధించిన సువాసన లేదంటే.. ఏదైనా మంచి సువాసనలు పదే పదే వస్తున్నాయి అన్నా కూడా… మీ ఆత్మీయులు మీ చుట్టూ ఉన్నారని అర్థం.ఈ అనుభవం మీ ప్రియమైన వ్యక్తి ఇప్పటికీ మీతో అనుబంధంగా ఉన్నట్లు మరియు ఏదో ఒక విధంగా మీ జీవితంలో భాగమైనట్లు భావిస్తున్నారని సూచిస్తుంది. జంతువుల ప్రవర్తనను మార్చడం

జంతువుల అసాధారణ ప్రవర్తన వెళ్ళిపోయిన ఆత్మల ఉనికికి సంకేతం కావచ్చు. కుక్కలు, పక్షులు, ఇతర జంతువులు ముఖ్యంగా శక్తిని లోతుగా అనుభూతి చెందగలవు. పక్షి పదే పదే వచ్చి మీ బాల్కనీ లేదా కిటికీ మీద కూర్చుంటే లేదా కుక్క ప్రవర్తన అకస్మాత్తుగా మారితే, ఇది సాధారణ దృగ్విషయం కాదు. ఈ మార్పు మీ చుట్టూ ఉన్న నిర్దిష్ట శక్తిని సూచిస్తుంది. జంతువులు తమ ప్రవృత్తి ద్వారా మానవులు విస్మరించగల విషయాలను గ్రహిస్తాయి. కుక్కలు ఒకే దిశలో పదేపదే మొరిగడం, కారణం లేకుండా చంచలంగా ప్రవర్తించడం లేదా పక్షులు నిరంతరం మీ దగ్గరికి రావడం వంటివి నిష్క్రమించిన ఆత్మ మీతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సంకేతాలు కావచ్చు.

Latest Videos