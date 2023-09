బ్రేకప్ లకు అసలైన కారణం ఇదే..!

సాన్నిహిత్యం లేకపోవడం భావోద్వేగ దూరాన్ని సృష్టిస్తుంది. భాగస్వాముల మధ్య బంధాన్ని చెరిపివేస్తుంది, చివరికి విడిపోవడానికి దోహదం చేస్తుంది.

ఈ మధ్యకాలంలో ప్రేమించడం ఎంత సులవుగా మారిందో, విడిపోవడం కూడా అంత సులువుగా మారింది. ప్రేమించిన కొంత కాలానికే బ్రేకప్ లు చెప్పేసుకుంటున్నారు. చాలా మందికి సులభంగా విడాకులు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, అలా అంత తొందరగా విడిపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయట. సైకాలజీ ప్రకారం 92శాతం మంది విడిపోవడానికి కారణాలేంటో ఓసారి చూద్దాం..



Breakup hurts for years to come!

శృంగార సంబంధానికి శారీరక , మానసిక సాన్నిహిత్యం చాలా ముఖ్యమైనది. దంపతులు శారీరక ఆప్యాయత లేదా భావోద్వేగ సాన్నిహిత్యం క్షీణించినప్పుడు, బంధం బలహీనమౌతుంది. సాన్నిహిత్యం లేకపోవడం భావోద్వేగ దూరాన్ని సృష్టిస్తుంది. భాగస్వాముల మధ్య బంధాన్ని చెరిపివేస్తుంది, చివరికి విడిపోవడానికి దోహదం చేస్తుంది.



relationship Breakup



కమ్యూనికేషన్ మనం ఎంత ఒత్తిడికి గురిచేసినా, అంతా అయిపోయినప్పుడే ప్రజలకు అర్థమవుతుంది. కమ్యూనికేషన్ సమస్యలు విడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం. జంటలు సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కష్టపడినప్పుడు, అది అపార్థాలు, పరిష్కరించని విభేదాలు, భావోద్వేగ దూరానికి దారితీస్తుంది. కాలక్రమేణా, మన విశ్వాసం, పునాది,సాన్నిహిత్యం విచ్ఛిన్నమై చివరికి మనకు ఏమీ లేకుండా పోతుంది. ఈ సమస్యలు సంబంధంలో నమ్మకం ,సాన్నిహిత్యం పునాదిని నాశనం చేస్తాయి. భావాలను వ్యక్తపరచకపోవడం, భావోద్వేగాలను అదుపు చేయడం లేదా స్పష్టత లేకుండా తరచూ వాదనలు చేయడం వంటి వివిధ రూపాల్లో పేలవమైన కమ్యూనికేషన్ వ్యక్తమవుతుంది.

ఎమోషనల్ డిస్‌కనెక్ట్ ఎమోషనల్ నిర్లక్ష్యం, డిస్‌కనెక్ట్ అనేది ఒకరు లేదా ఇద్దరు భాగస్వాములు ఒకరికొకరు మానసికంగా డిస్‌కనెక్ట్ అయినట్లు భావిస్తారు. కాలక్రమేణా, ఇది ఒంటరితనం, భావోద్వేగ అసంతృప్తి, సంబంధం వారి భావోద్వేగ అవసరాలను తీర్చడం లేదనే భావనకు దారితీస్తుంది. భావోద్వేగ అవసరాలు తీరనప్పుడు విడిపోవడం అనివార్యం.

నమ్మకం, అవిశ్వాసం ఏదైనా ఆరోగ్యకరమైన సంబంధానికి నమ్మకం మూలస్తంభం. అది విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు, అవిశ్వాసం లేదా ఇతర విశ్వాస ఉల్లంఘనల ద్వారా, అది పునర్నిర్మించడం చాలా సవాలుగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి మోసపోయామని తెలిస్తే, ఆ తర్వాత ఆ బంధం సరిగా నిలపడదు.

ఒకరికి మరొకరు అనుకూలంగా లేకపోయినా, ఒకరి ఇష్టాలు, మరొకరు గుర్తించకపోయినా కూడా దంపతుల మధ్య సమస్యలు వస్తాయి. దీని వల్ల కూడా వారు ఎక్కువగా విడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.