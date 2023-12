మీ పై మీ పార్ట్ నర్ కి నమ్మకం లేదా..?

మీ భాగస్వామి కూడా ఆ అభద్రతా భావంలో ఉండిపోతే.. ఆ సమస్య నుంచి మీరు మీ భాగస్వామిని బయటకు తీసుకురావాలి అంటే.. ఈ కింది ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది.



couple fight

దాంపత్య జీవితం ప్రేమతో పాటు ఉండాల్సింది నమ్మకమే. ఆ నమ్మకం లేకపోతే.. ఆ బంధం బలంగా ఉండదు. కానీ, చాలా మందికి తమ భాగస్వామిపై నమ్మకం ఉండదు. ఈ క్రమంలో తమ బంధంపై అభద్రతా భావం పెంచుకుంటూ ఉంటారు. మీ భాగస్వామి కూడా ఆ అభద్రతా భావంలో ఉండిపోతే.. ఆ సమస్య నుంచి మీరు మీ భాగస్వామిని బయటకు తీసుకురావాలి అంటే.. ఈ కింది ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది.



కారణాలను గుర్తించి పరిష్కరించండి

సంబంధంలో, మీ భాగస్వామి అభద్రతాభావాల మూలాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వారి ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రభావితం చేసే గత అనుభవాలు లేదా భయాలను వెలికితీసేందుకు ప్రయత్నించాలి. ఈ చర్చల సమయంలో భావోద్వేగ మద్దతును అందించడం వలన మీ భాగస్వామి తమను తాము వ్యక్తీకరించుకోవడానికి, నమ్మకాన్ని పెంపొందించడానికి సురక్షితమైన స్థలాన్ని సృష్టించడంలో సహాయపడుతుంది.



నాణ్యమైన సమయం బంధాలను బలపరుస్తుంది

రోజువారీ జీవితంలో హడావిడి మధ్య, చురుకుగా ప్రాధాన్యతనివ్వండి. భాగస్వామ్య కార్యకలాపాలలో పాల్గొనండి. ఇది డేట్ నైట్, వారాంతపు సెలవుల్లో వారితో ఎక్కువ సమయం కేటాయించండి. ఈ నాణ్యమైన సమయం మీకు, మీ భాగస్వామికి మధ్య భావోద్వేగ సంబంధాన్ని బలపరుస్తుంది.



The Alpha stance

Patti Wood, who is an expert in reading body language, mentioned to the Independent news website, that the cheaters are often known to take on the Alpha Stance. It could manifest itself in trying to make themselves seem bigger by elevating and pushing out their chest, and pulling back their shoulders, which is often an attempt to give off strong alpha signals. The person will also tend to stand with their feet apart, using it give them a base and confidence of saying what they are at that point of time. It signifies dominance.

ఆరోగ్యకరమైన సరిహద్దులను ఏర్పాటు చేయండి

సురక్షితమైన సంబంధాన్ని సృష్టించేందుకు ఆరోగ్యకరమైన సరిహద్దులపై పరస్పర ఒప్పందం కీలకం. బహిరంగంగా చర్చించండి. భాగస్వాములిద్దరి సౌకర్య స్థాయిలను గౌరవించే పరిమితులను సెట్ చేయండి. ఈ అవగాహన విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా అభద్రతా భావాలకు దోహదపడే అనిశ్చితులను కూడా తగ్గిస్తుంది.

కమ్యూనికేషన్

కమ్యూనికేషన్ బహిరంగ మార్గాలను నిర్వహించడం అనేది ఏదైనా సురక్షితమైన సంబంధానికి పునాది. మీ స్వంత ఆలోచనలు , భావాల గురించి పారదర్శకత చాలా ముఖ్యమైనది, ఇద్దరు భాగస్వాములు పంచుకోవడానికి సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడం. మీ భాగస్వామి కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు చురుగ్గా వినడం చాలా ముఖ్యం. కమ్యూనికేషన్ చాలా ముఖ్యమైనదనే విషయం తెలుసుకోవాలి.