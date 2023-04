పిల్లలను ఎత్తుకోకూడదు..నడిపించాలి..ఎందుకో తెలుసా?

పిల్లల శరీరానికి సరైన వ్యాయామం అందడం లేదు. పిల్లలు అవసరమైన విధంగా నడవాలి. నడవడం వల్ల కేలరీలు ఖర్చవుతాయి, రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది, మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది,

చాలా మంది నడక వచ్చినా తమ పిల్లలను నడిపించరు. కింద పడిపోతారేమో, దెబ్బలు తగులుతాయేమో అని బయటకు వచ్చినప్పుడు పిల్లలను నడిపించకుండా ఎత్తుకుంటూ ఉంటారు. కానీ... నిజానికి పిల్లలను ప్రతిరోజూ కొంత దూరమైనా నడిపించాలట. నిజానికి ముందుతరం వారు.. ప్రతిరోజూ స్కూల్ కి వెళ్లడానికో.. ఇలా ఏదో ఒక అవసరానికి చిన్నతనంలో నడిచినవారే. కానీ... ఈ జనరేషన్ పిల్లులు మాత్రం బైక్ లు, కార్ లు తప్ప కనీసం నడవాల్సిన అవసరం రావడం లేదు.



దీని వల్ల పిల్లల శరీరానికి సరైన వ్యాయామం అందడం లేదు. పిల్లలు అవసరమైన విధంగా నడవాలి. నడవడం వల్ల కేలరీలు ఖర్చవుతాయి, రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది, మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.కండరాలను బలపరుస్తుంది.



కుటుంబం, పిల్లలతో నడవండి: నడక అన్ని వయసుల వారు చేయవచ్చు. ఇది ఆక్సిజన్ ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది. ఇది శరీరంలో అడ్రినలిన్ , ఎండార్ఫిన్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. నడక వల్ల డిప్రెషన్, కోపం, ఒత్తిడి నుంచి కూడా ఉపశమనం పొందవచ్చు. నిత్యం ఉద్యోగరీత్యా ఇంటికి దూరంగా ఉండేవారి పిల్లలు ప్రేమకు దూరమవుతున్నారు. రోజులో కొంత సమయం పిల్లల కోసం కేటాయించి పార్కులకు తీసుకెళ్తే పిల్లలు సంతోషిస్తారు. ఇది వారి మానసిక స్థితిని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.



పిల్లలు నడవడం వల్ల ఈ ప్రయోజనాలన్నీ: పిల్లలు చిన్న చిన్న స్టెప్పులతో నడవడం ప్రారంభించిన తర్వాత వీలైనంత వరకు పిల్లలను నడవనివ్వండి. ఇది పిల్లల శారీరక , మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. పిల్లలు నడవడం, ఆటలు ఆడడం వల్ల పిల్లల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పిల్లల శారీరక ఎదుగుదల కూడా మెరుగుపడుతుంది.



పిల్లల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది: సూర్యుని కాంతి, చెట్లు, పువ్వులు , నేల, స్వచ్ఛమైన గాలి పిల్లలు వారి ఇంద్రియాలను అభివృద్ధి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. పిల్లలు సహజ సౌందర్యాన్ని రుచి చూడటం, చూడటం, తాకడం ద్వారా మరింత నేర్చుకుంటారు. వారు చుట్టుపక్కల సమాజం గురించి జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. నడక నుండి అక్కడ డజన్ల కొద్దీ పిల్లలతో ఆడుకోవడం వరకు, పిల్లల భాష , నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. చిన్నవయసులోనే బయటి వ్యక్తులతో ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా ప్రవర్తించాలో, మనుషులను ఎలా గౌరవించాలో నేర్చుకుంటారు. దీని వల్ల పిల్లల సర్వతోముఖాభివృద్ధి జరుగుతుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, కారులో వచ్చే వారి కంటే కాలినడకన పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు నేర్చుకోవడంలో ఎక్కువ ఉత్సాహం చూపుతారు.