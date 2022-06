Personality Test: మీరు నిద్రపోయే పొజీషనే.. మీరు ఎలాంటి వారో తెలియజేస్తాయి తెలుసా?

Sleeping Position Personality Test: కొందరు బోర్లా పడుకుంటే మరికొందరు సైడ్ కు తిరిగి ఇంకొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటారు. అయితే మీరు నిద్రపోయే పొజీషన్ ను బట్టి మీరేంటో, మీ వ్యక్తిత్వం ఏంటో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు స్లీప్ సైకాలజిస్టులు (Sleep psychologists). అదెలాగో చూద్దాం పదండి..



మీరు మీ వీపుపై పడుకుంటే (sleep on your back): మీరు మీ వీపై పై పడుకున్నట్టైతే మీ వ్యక్తిత్వం మీరు center of attention గా ఉండటానికి ఇష్టపడతారని చెబుతుంది. మీరు ఆశావాద వ్యక్తి (optimistic person), భావసారూప్యత (Symmetry)కలిగిన వ్యక్తుల Relationships ను కలిగి ఉంటారు. మీకు నచ్చితేనే ఏపనైనా చేస్తారు. ముఖ్యంగా మీ ప్రమాణలకు (standards)అనుగుణ౦గా ఉ౦డని లేదా మీకు సంబంధించని, నచ్చని విషయాల్లో అస్సలు పాల్గొనరు. మీరు మీ నుంచి అలాగే ఇతరుల నుంచి ఎక్కువ అంచనాలు పెట్టుకుంటారు.