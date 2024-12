బాత్రూంలో గుండెపోటు ఎందుకు వస్తుంది? ఎలా సాయం కోరాలి?

heart attacks in bathroom : స్నానం చేస్తున్నప్పుడు లేదా మరేదైనా శ‌రీర‌ కదలిలు మీ శరీరంపై కలిగించే ఒత్తిడి కారణంగా బాత్రూంలో గుండెపోటు సంభవించవచ్చు. ఇలాంటి సమ‌యంలో సాయం ఎలా కోరాల‌నేది చాలా ముఖ్య‌మైన విష‌యం. ఆ వివ‌రాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

heart attacks in bathroom: గుండెపోటు అనేది ప్ర‌స్తుతం సాధార‌ణ విష‌యంగా మారిపోయింది. ఎక్కడైనా.. ఏ సమయంలోనైనా సంభవించవచ్చు. మ‌రీ ముఖ్యంగా బాత్రూమ్ ప్రమాదకరమైన ప్రదేశం. వైద్యుల ప్రకారం.. టాయిలెట్ ఉపయోగించడం లేదా స్నానం చేయడం వంటి కొన్ని రోజువారీ చ‌ర్య‌ల కార‌ణంగా గుండెపోటుకు గుర‌వుతున్న వారి సంఖ్య క్ర‌మంగా పెరుగుతున్న‌ది. బాత్రూంలో జరిగే అటువంటి పరిస్థితి చాలా సవాళ్లను కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది మీ ప్రైవేట్ స్థలం.. ఇక్క‌డ గుండెపోటుకు గురికావ‌డం వ‌ల్ల మీకు త్వ‌ర‌గా సాయం అంద‌క‌పోవ‌చ్చు. దీని కార‌ణంగా మీరు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోవ‌చ్చు. కాబ‌ట్టి ఇలాంటి స‌మ‌యంలో మీరు త్వ‌ర‌గా సాయం కోరడం చాలా ముఖ్యం.

బాత్రూంలో గుండెపోటు ఎందుకు వస్తుంది? వైద్యులు గుండెపోటులో ఇబ్బందుల కారణంగా మీకు గుండెపోటు వ‌స్తుంది. అంటే మీరు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు, మూత్ర లేదా మలవిసర్జన చేస్తున్నప్పుడు లేదా మ‌రేదైనా చేస్తున్న‌ప్పుడు మీ శరీరంపై కలిగించే ఒత్తిడి కారణంగా ఏర్ప‌డే ఇబ్బందుల కార‌ణంగా గుండె పోటు సంభవించవచ్చు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. పూపింగ్ మిమ్మల్ని మీరు ఒత్తిడికి గురిచేయడానికి.. అంటే మొత్తంగా మీపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది . ఇది అసాధారణమైనది కాకపోయినా, అది మీ గుండెపై చాలా ప్ర‌భావం చూపుతుంది. కాబట్టి, మీ గుండె పరిస్థితి ఇప్పటికే బాగా లేకుంటే, ఇది ఆకస్మిక గుండెపోటుకు కార‌ణంగా కావ‌చ్చు. వీటిని వాసోవాగల్ రెస్పాన్స్ అని పిలుస్తారని వైద్యులు చెబుతున్నారు, ఈ చర్య మీ వాగస్ నరాల మీద ఒత్తిడి తెస్తుంది.. ఇది మీ హృదయ స్పందన రేటును తగ్గిస్తుంది.

స్నానం చేసేటప్పుడు చాలా చల్లగా లేదా వేడిగా ఉన్న నీటిలో స్నానం చేయడం మీ హృదయ స్పందన రేటును ప్రభావితం చేస్తుంది. షవర్‌లో మీ శరీర ఉష్ణోగ్రత సర్దుబాటు కాకుంటే అది మీ గుండె స్పంద‌న‌ల‌పై ప్ర‌భావం చూపుతుంది. ఇది మీ ధమనులు, కేశనాళికల మీద చాలా ఒత్తిడిని కలిగిస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి ప‌రిస్థితులు ఉంటే ప‌రిస్థితుల మ‌ధ్య‌ నీటిలో స్నానం చేసే వారికి అధిక రక్తపోటు లేదా ఇతర రకాల గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

మందుల అధిక మోతాదు కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో చాలా మంది వ్యక్తులు తమ మాత్రలను బాత్రూమ్ క్యాబినెట్‌లో ఉంచుకుంటారు. వీటిని తీసుకునే స‌మ‌యంలో అంటే అధిక మోతాదు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు లేదా కార్డియాక్ అరెస్ట్‌కు కారణమవుతుంది. మీరు ఔషధాన్ని పాప్ చేసి, స్నానం చేసిన వెంటనే, అది మీ గుండె కార్యకలాపాలను ప్రేరేపిస్తుంది. అంటే మీ గుండెకు ఇబ్బందులు కలిగించే అవ‌కాశాలున్నాయి.

గుండెపోటు ముంద‌స్తు ల‌క్ష‌ణాలు వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం మీరు బాత్రూంలో ఉన్నప్పుడు గుండెపోటుకు సంబంధించిన కొన్ని లక్షణాలు: ఛాతీ నొప్పి

ఆకస్మిక శ్వాస ఆడకపోవడం

తల తిరగడం

వాంతులు కావ‌డం

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది

మూర్ఛ రావ‌డం ఇంకా ఏదైనా కారణం చేత అయిన మీకు గుండె పోటు వ‌స్తే మీకు బాత్రూంలో వైద్య సహాయం అవసరమైతే, ఇబ్బందిగా అనిపించినప్పటికీ మీరు తప్పనిసరిగా సహాయం పొందాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

బాత్ రూమ్ లో గుండెపోటు.. సుర‌క్షిత మార్గులు ఏమిటి? మీరు హార్ట్ పేషెంట్ అయితే, మీరు కొంత సమయం వరకు బాత్రూమ్‌లో ఉన్నట్లయితే మీ కుటుంబ సభ్యులకు లేదా రూమ్‌మేట్‌కు తెలియజేయడం ద్వారా ఎల్లప్పుడూ కొన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని ముందు జాగ్ర‌త్త‌లు సాయంగా ఉంటాయి. వారు తలుపు తట్టి మీరు స్పందించకపోతే, అత్యవసర పరిస్థితి ఉందని వారు తెలుసుకోవడం ప్ర‌ధానం. బాత్ రూమ్ ల‌లో గుండెపోటు బారిన‌ప‌డ‌కుండా తీసుకునే జాగ్ర‌త్త‌లు మీ ఛాతీపై వేడి నీటిని లేదా చ‌ల్ల‌ని నీటిని పోయ‌కూడ‌దు.

మీరు బాత్‌టబ్‌లో ఉన్నప్పుడు టైమర్ లేదా అలారం సెట్ చేసుకోండి.

స్లీపింగ్ ఎయిడ్ లేదా రిలాక్సెంట్ మందులు తీసుకున్న తర్వాత చాలా వేడి స్నానం చేయ‌కుండా ఉండాలి.

మీరు బాత్రూమ్‌లో ఉన్నప్పుడు మీ ఫోన్‌ను ఎల్లప్పుడూ చేతికి అందేంత దూరంలో కౌంటర్‌లో పెట్టుకోవాలి. దీని కార‌ణంగా మీరు సాయం కోరడం సుల‌భం అవుతుంది.

